В Самаре пройдёт выездная Школа студенческого самоуправления «Кузница кадров-2018»

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Площадкой для проведения Школы студенческого самоуправления станет ДОЛ «Салют» в Красном яру. В выезде примут участие студенты 10 вузов Самары и Самарской области в возрасте от 18 до 25 лет.Выездная школа студенческого самоуправления – это образовательная программа, способствующая формированию и развитию кадрового состава, новых направлений студенческих объединений в вузах Самарской области. Это возможность получить новые знания, повысить эффективность деятельности студенческих объединений, а также, практический опыт работы над собственным проектом, совместно с авторитетными экспертами и модераторами. В этом году «Кузница кадров» будет проходить по 5 направлениям.Школа студенческого самоуправления «Кузница кадров» проводится в Самарской области в шестой раз. Участники пройдут тренинговые программы, чтобы научиться писать социальные проекты, развивать студенческие органы самоуправления, узнают о самых современных трендах в той или иной сфере.