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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре пройдёт ещё один митинг против повышения пенсионного возраста

3 августа 2018 09:52
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В Самаре пройдёт ещё один митинг против повышения пенсионного возраста
Он состоится в воскресенье, 12 августа.

Движение «Гражданская инициатива» объявило дату следующего митинга протеста против повышения пенсионного возраста. Он пройдёт в воскресенье, 12 августа, в 12:00 в сквере «Родина» в Самаре, пишет 63.ру.

— Митинг согласован, — рассказал один из организаторов акции, депутат губдумы Михаил Матвеев в своём блоге.

Изначально «Гражданская инициатива» планировала провести митинг 11 августа. Но мэрия города не согласовала эту дату. Поэтому всем, кто по ошибке придёт в сквер 11-го числа, представители оргкомитета будут сообщать о переносе митинга на 12 августа.

В конце июля в Самарской области уже прошли два митинга против пенсионной реформы. В областной столице несогласные собрались в сквере «Родина», а в Новокуйбышевске — на площади Менделеева. По разным оценкам, акцию протеста в Самаре посетили от 400 до 2000 человек.

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Комментарии



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