В Самаре пройдёт Межрегиональная научная конференция «Зеркало российской истории»

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25 октября в Самарской областной универсальной научной библиотеке (г.Самара, пр. Ленина, 14а) состоится Межрегиональная научная конференция к 100-летию государственной национальной печати в Средневолжском крае «Зеркало российской истории». Организатором мероприятия выступает Самарская областная татарская национально-культурная автономия.На конференцию приглашены руководители государственных органов, ведающих вопросами межнациональных отношений, ученые вузов, сотрудники научно-исследовательских учреждений, архивов, библиотек, музеев, а также историки-краеведы, члены национально-культурных объединений Самарской, Оренбургской, Пензенской, Саратовской, Ульяновской областей, Башкортостана, Мордовии, Татарстана и Чувашии, студенты и преподаватели исторических факультетов, факультетов журналистики самарских вузов, учителя истории и других гуманитарных предметов Самары и области.Участники конференции рассмотрят следующие вопросы:– становление системы национальной печати и книгоиздания, создание института средств массовой информации и пропаганды на языках народов Среднего Поволжья и ее влияние на процессы культурной революции в СССР;– тематическое содержание национальной печатной периодики применительно к раскрытию содержания деятельности партийных и советских органов в отдельные периоды истории;– специфика жанров национальной печати, журналистского мастерства;– использование исторического опыта отечественной и зарубежной национальной печати, книгоиздательского дела для сохранения родных языков, национальных культур и этнической самобытности народов России с учетом развития современных информационных технологий и в условиях новых вызовов, стоящих перед национальной общественностью и этнической журналистикой.Проект финансируется из средств гранта министерства культуры Республики Татарстан для татарских общественных организаций в регионах Российской Федерации, участвующих в реализации этнокультурных проектов при поддержке Федеральной национально-культурной автономии татар. Партнеры мероприятия – Самарская областная универсальная научная библиотека и Самарский областной Дом дружбы народов, сообщает пресс-служба облправительства.