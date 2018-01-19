В Самаре пройдут мастер-классы по созданию видеороликов

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22, 23, 24 января в 15.00 в Молодежном центре «Мы вместе!» (г. Самара, ул. Дзержинского, 31) юная победительница итогового Всероссийского конкурса от Школы блогеров 2017 года при поддержке Федеральной Школы Радио Маргарита Усенкова проведет мастер-классы по созданию видеороликов.Содержательная часть мастер-класса разделена на две части. 22 января будет освещен вопрос самой идеи создания видеоролика – о чём снять своё первое видео, как написать сценарий, подготовиться к съемке, выбрать локации, чем снимать видео? 23 и 24 января будут уделены технической части процесса – обзор программ для монтажа, монтаж видео, его постобработка.Использование современных технических средств позволяет отснять интересные и запоминающиеся моменты нашей жизни, оставляя их как память следующим поколениям. Каждое любительское видео требует после записи дополнительной обработки: разделения клипов, удаления эпизодов, наложения звука, титров, эффектов. Видеоблогин набирает популярность в сети Интернет, появился новый термин для этого – влог. И одним из критериев успеха влога является технически грамотно снятый и смонтированный ролик, сообщает пресс-служба облправительства.