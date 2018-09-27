В Самаре пройдет шоу-рум фестиваля "Поволжские сезоны Александра Васильева"
27 сентября 2018 12:18
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18-ый фестиваль моды и театрального костюма «Поволжские сезоны Александра Васильева» пройдет в Самаре с 10 по 14 октября (12+).
Фестиваль проводится в городе ежегодно. Молодые дизайнеры под предводительством известного телеведущего и историка моды представляют на «Поволжских сезонах» свои коллекции, соревнуясь за Гран-при и денежный приз.
Тема фестиваля в этом году - Мода и спорт.
Программа фестиваля
11 сентября
Закрытый полуфинал, участники будут представлять свои коллекции жюри. Зрители не допускаются.
12 сентября
Финал в Театре оперы и балета, начало в 18:30.
Зрителей ждет яркое шоу с модными показами, выставкой модной графики и фотографий, конкурс «Самый модный/ая гость/гостья вечера», финальное дефиле.
Билеты уже в продаже: от 150 до 2000 рублей.
13 и 14 сентября
Шоу-рум V'SEASONS
Выставка-продажа дизайнерской одежды и аксессуаров участников фестиваля и молодых брендов.
Место проведения: ТЦ "Амбар" на Южном шоссе, 5.
Вход свободный, пишет Самру.ру.
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