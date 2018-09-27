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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре пройдет шоу-рум фестиваля "Поволжские сезоны Александра Васильева"

27 сентября 2018 12:18
86
В Самаре пройдет шоу-рум фестиваля
Он состоится с 10 по 14 октября.

18-ый фестиваль моды и театрального костюма «Поволжские сезоны Александра Васильева» пройдет в Самаре с 10 по 14 октября (12+).

Фестиваль проводится в городе ежегодно. Молодые дизайнеры под предводительством известного телеведущего и историка моды представляют на «Поволжских сезонах» свои коллекции, соревнуясь за Гран-при и денежный приз.

Тема фестиваля в этом году - Мода и спорт.

Программа фестиваля

11 сентября
Закрытый полуфинал, участники будут представлять свои коллекции жюри. Зрители не допускаются.

12 сентября
Финал в Театре оперы и балета, начало в 18:30.
Зрителей ждет яркое шоу с модными показами, выставкой модной графики и фотографий, конкурс «Самый модный/ая гость/гостья вечера», финальное дефиле.
Билеты уже в продаже: от 150 до 2000 рублей.

13 и 14 сентября
Шоу-рум V'SEASONS
Выставка-продажа дизайнерской одежды и аксессуаров участников фестиваля и молодых брендов.
Место проведения: ТЦ "Амбар" на Южном шоссе, 5.
Вход свободный, пишет Самру.ру.
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