В Самаре пройдет профилактическая акция «От мала до велика!»

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Наезды на пешеходов, по-прежнему, являются одним из основных видов дорожно-транспортных происшествий, а пешеходы – самойнезащищенной категорией участников дорожного движения.Зачастую причинами наездов становятся не только низкая транспортная дисциплина водителей, но и неумение пешеходов убедитьсяв безопасности перехода и правильно оценить дорожную обстановку, предвидеть расстояние до автомобиля и тормозной путь.В целях активизации разъяснительной и профилактической деятельности с пешеходами по соблюдению ими норм личнойбезопасности на территории г.о. Самара 28 марта 2018 года в 11.00 состоится профилактическая акция «От мала до велика!»Специальные патрули выстроятся по 3 сторонам площади Куйбышева.В мероприятии примут участие дошкольники, школьники, студенты и люди пенсионного возраста, которые совместно с сотрудниками ГИБДДпроведут профилактическую, разъяснительную работу с пешеходами и водителями различных возрастных категорий.Акция стартует на пересечении ул. Чапаевская/Рабочая.