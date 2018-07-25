В Самаре пройдет пикник "Мама рядом"
25 июля 2018 13:08
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5 августа в Струковском парке пройдёт летний семейный фестиваль - Городской пикник МАМА РЯДОМ (0+).
Организаторы предлагают захватить пледы и насладиться воскресным днём в кругу близких.
По традиции гостей праздника ждёт насыщенная программа: любимые мультипликационные персонажи, яркие шоу, выступления творческих коллективов, спортивные конкурсы, мастер-классы и игры на свежем воздухе.
Также на площадке Пикника разместятся стильные фотозоны, маркет и фудфест.
Изюминкой праздника станут водные развлечения: игрушечная рыбалка, конкурсы по стрельбе из водяных пистолетов и пенная вечеринка!
Место проведения: сценическая площадка в Струковском парке
Время проведения 11:00 - 20:00
Вход свободный.
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