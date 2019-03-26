В Самаре пройдет очередной этап распределения свободных мест в дошкольных образовательных учреждениях
26 марта 2019 13:48
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27 марта 2019 года в Самаре будет проводиться распределение свободных мест в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования
Для успешного проведения указанной процедуры Департамент образования Администрации городского округа Самара рекомендует родителям до 26.03.2019 проверить данные, указанные в заявлении, на Портале образовательных услуг https://es.asurso.ru или https://es2p.asurso.ru (в разделе «Поиск заявлений»).
В случае обнаружения в заявлении неточностей и утративших силу сведений необходимо обратиться в муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» (далее – МФЦ) для внесения в заявление необходимых изменений.
Информация об имеющихся в МДОУ свободных местах размещена на Портале образовательных услуг https://es.asurso.ru или https://es2p.asurso.ru (в разделе «Образовательные организации»).
Список муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа Самара можно скачать по ссылке https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TFbE3Nx6p7YTfNLO_6CecjiJ-PgBFzsMpq6YuOcn5u8/edit?usp=sharing.
Родители имеют право выбора предпочитаемых дошкольных учреждений с учетом реализуемых образовательных программ (не более пяти МДОУ в порядке убывания предпочтения).
Для добавления выбранного дошкольного учреждения в заявление родителям необходимо обратиться в МФЦ.
Распределение свободных мест проводится в автоматизированном порядке на основании следующих критериев:
наличия у родителей (законных представителей) ребенка права на внеочередное, первоочередное предоставление места для ребенка в МОО в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством;
даты регистрации ребенка в электронном реестре;
возраста ребенка по состоянию к 01.09.2018;
направленности группы.
О предоставлении места для ребенка в МДОУ родителям сообщат специалисты МДОУ в соответствии с указанными в заявлении контактными данными. Также электронное заявление перейдет из статуса «Очередник» в статус «Направлен». Самостоятельно с результатами распределения мест родители могут ознакомиться, обратившись на сайт es.asurso.ru или https://es2p.asurso.ru (раздел «Поиск заявлений») и заполнив поле индивидуальным номером обращения.
Обращаем внимание на необходимость своевременного письменного подтверждения согласия с предоставленным в МОО местом (в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения извещения о предоставленном месте). Для этого родителям необходимо обращаться непосредственно в МОО, в которой ребенку предоставлено место.
Для письменного подтверждения несогласия с предоставленным для ребенка местом в МОО необходимо обращаться в МФЦ.
В случае неявки родителей (законных представителей) для подтверждения согласия (несогласия) с предоставленным местом в последующих распределениях свободных мест ребенок принимать участия не будет.
В целях восстановления ребенка в электронном реестре для последующего участия в распределениях свободных мест необходимо обращаться в МФЦ, сообщается на сайте горадминистрации.
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