В Самаре пройдет общественная акция, посвященная воссоединению Республики Крым и города Севастополя с РФ

66

18 марта 2019 года в Самарской области состоится общественная акция «Соединяя сердца!», посвященная празднованию 5-й годовщины вхождения Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации.Основной идей общественной акции является организация поздравлений жителями Самарской области жителей Республики Крым и города Севастополя в социальных сетях.В течение дня в Самарской области будет организована работа мобильных пунктов для поздравления жителями нашей губернии жителей Республики Крым и города Севастополя с праздничным событием в социальных сетях.Каждый желающий сможет написать свои поздравления в интерактивном планшете в социальных сетях через аккаунты с хэштегом #СоединяяСердца, #ПередаюПриветКрыму. Поздравления будут размещены на специально созданном аккаунте.В 17.30 начнутся мероприятия на главной площадке – склоне площади Славы г. Самары.Участников акции ожидают театрализованные перфомансы приуроченные к Году театра с участием специально приглашенного уличного театра из Крыма «Gefest-show» (г.Евпатория) и уличных театральных коллективов г.Самары («Пластилиновый дождь», «Меломания», «Комиксы» и др.).Все желающие смогут посетить уникальную выставку «живых скульптур», выражающих узнаваемыми символы и объекты Республики Крым и Самарской области, сделать с ними фотографию на память.В концертной программе акции примут участие известные творческие коллективы и солисты Самарской области: группы «Революция», «Мадам Брошкина», «Холидей Z», ВИА «Куйбышев»; Танцевальный коллектив «PROдвижение», Рэп-проект «DAROM DOBRO» и Дмитрий Рубин, «Музыкальный центр «АВТОКЛУБ» и Детский театр эстрады «Льдинка», Команды КВН Самарской лиги, Александра Байдачная и др.Ярким акцентов концертной программы станет батл бит-боксеров. В нем примут участие гость из Крыма бит-боксер Виталий Кузовов, его партнером заявлен Тарас Станин (г.Самара).Все присутствующие на склоне площади Славы смогут принять участие во флэшмобе, отражающим основную идею акции «Соединяя сердца!» – это захватывающие танцевальное действие, которое будет проводиться в течение всей концертной программы и завершиться массовым исполнением в финале всей программы, сообщает пресс-служба облправительства.10+Фото: Дильдина Светлана