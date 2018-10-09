В Самаре пройдет молодежная научно-практическая конференция «Самара цифровая 2018 – Поколение Z»

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Молодежный форум проходит в рамках международной научно-практической конференции «Самара цифровая 2018», первое (учредительное) мероприятие которой прошло 19 апреля этого года. «Самара цифровая» стала одной из крупнейших в России и странах СНГ стартап-конференций для технологических предпринимателей.Целью октябрьского форума является привлечение молодежи к обсуждению вопросов развития нашего города на основе цифровых технологий, их создания и использования в повседневной жизни людей.Создается объединенная площадка для обмена опытом и идеями между разными поколениями, содействия продвижению IT-проектов, выявления одаренных и талантливых студентов, помощи в реализации их потенциала и трудоустройстве в крупнейших компаниях, а также стимулирования изучения новым поколением IT-технологий с целью дальнейшего применения знаний в различных областях.В рамках мероприятия пройдет выставка инновационных проектов молодых ученых и школьников. Будут представлены результаты научных исследований Поколения Z, проводимых под руководством ведущих ученых и практиков Самары, мировых ученых.На форуме будут затронуты темы:Участие молодых исследователей в Государственной региональной программе «Самара-цифровая 2018».Цифровые технологии и проблемы жилищно-коммунального хозяйства города и областиИнтернет вещей и проблемы удаленного сбора информации и др.«Samara-Digital» — это особая атмосфера живого общения: нет деления на участников и VIP-гостей, нет закрытых сессий, нет зон с ограниченным доступом, нет дресс-кода. Вход свободный (по удостоверению личности).Место проведения: г. Самара, 1 Безымянный переулок, д.16, холл корпуса 3 СамГУПС. в 11-00Фото pixabay.com