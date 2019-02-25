В Самаре пройдет круглый стол на тему «Охрана материнства и детства. Национальный проект «Демография»

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27 февраля в Доме журналистов состоится круглый стол на тему: «Охрана материнства и детства. Национальный проект «Демография».Среди приглашенных участников – представители министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области; министерства здравоохранения Самарской области; министерства спорта Самарской области; министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области; министерства образования и науки Самарской области; уполномоченный по правам ребенка в Самарской области и другие.Предлагаемые вопросы для обсуждения:охрана женского здоровья; решение проблем бесплодия, в том числе благодаря федеральной программе экстракорпорального оплодотворения (ЭКО);развитие и модернизация детского здравоохранения;принципы и основы здорового образа жизни;снижение младенческой и материнской смертности;поддержка многодетных семей;новые возможности для женщин в декретном отпуске: переобучение, повышение квалификации, самозанятость;новые возможности использования средств материнского капитала;строительство детских садов и открытие новых групп (в том числе ясельных).Мероприятие проходит в рамках совместного проекта газеты «Волжская коммуна» и областной организации Союза журналистов России при поддержке Правительства Самарской области.Фото: pixabay.com