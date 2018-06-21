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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре пройдет фестиваль воздушных змеев

21 июня 2018 13:07
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В Самаре пройдет фестиваль воздушных змеев
В этом году в небо поднимутся более 80 воздушных змеев.

24 июня на открытой площадке детского оздоровительно-образовательного центра «Арго» (Уральское шоссе, 30) состоится ежегодный фестиваль воздушных змеев. Мероприятие пройдет в рамках профильной технической смены «Юный техник», сообщает мэрия Самары.

На протяжении 10 лет яркое зрелищное событие привлекает большое количество детей. В этом году в небо поднимутся более 80 стандартных воздушных змеев, а вместе с ними модели в форме сказочных героев и смайликов. Захватывающие полеты, любительские соревнования, дружеская атмосфера – все это и много другое ожидает ребят на площадке образовательного центра.

Начало мероприятия в 09.30.
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