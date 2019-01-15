В Самаре пройдет VII благотворительный аукцион «Самарский»

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23 января в 18.30 в ГБУК «Самарский областной художественный музей» (ул. Куйбышева, 92) состоится VII благотворительный аукцион «Самарский».Сбор и регистрация гостей - в 18.30. Начало мероприятия - в 19.00.Организатор мероприятия благотворительный фонд «Радость» при поддержке Правительства Самарской области и с высочайшего благословения Митрополита Самарского и Тольяттинского Сергия. Губернатор Самарской области традиционно передаёт лот от своего имени.В благотворительном аукционе «Самарский», как правило, принимают участие более 100 человек – людей, хорошо известных в Самарской области. Это, прежде всего, крупные бизнесмены, деятели культуры и духовенства, меценаты и благотворители, члены Правительства Самарской области.Аукциону традиционно предшествуют пленэр художников для подготовки своих произведений и ряд выставок. Картины и предметы искусства передаются авторами или владельцами безвозмездно в дар фонду.В январе 2019 года в качестве лотов будут представлены более 40 работ известных художников Москвы, Самары, Тольятти, Сызрани, Симферополя. Особенно интересными для ценителей искусства могут стать произведения Члена Союза Художников России А.А.Баканова и Заслуженного художника Республики Крым А.С.Шуринова.Средства, полученные на аукционах Благотворительного фонда «Радость» направляются:- на оплату оказания высокотехнологической медицинской помощи детям Самарской области в рамках постоянно действующей программы «Экстренной помощи» по запросам министерства здравоохранения;- на общую помощь многодетным семьям, семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации;- на закупку материально-технических средств и оборудования в реабилитационные центры для детей, в детские дома, медицинские и образовательные учреждения Самарской области;- на реализацию социальных проектов фонда и содержание социальной гостиницы «Радость» г. Чапаевск.