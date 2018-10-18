В Самаре пройдет День Призывника Промышленного района

48

19 октября пройдет День Призывника Промышленного района г. Самара.В рамках мероприятия пройдет принятие в ряды юнармейцев, которые потом пойдут в «коробке» на Параде Памяти.День Призывника состоится в 13:00 по адресу пр. Кирова 72А