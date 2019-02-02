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Сегодня, 2 февраля в Самаре проходит региональный полуфинал конкурса управленцев "Лидеры России" по ПФО. В столицу региона приехали конкурсанты из Оренбургской, Саратовской, Ульяновской областей, республик Татарстан и Башкортостан. 51 человек представляет в полуфинале Самарскую область, сообщает Департамент информационной политики области.Перед началом конкурсных мероприятий с полуфиналистами от Самарской области встретился. Губернатор отметил - активность губернии в конкурсе очень высока. "Это говорит о том, что главное богатство региона - это люди, талантливые, готовые брать на себя ответственность.""Хочу поздравить вас с тем, что вы именно такие люди, лидеры, и вы уже успешны,- отметил Дмитрий Азаров.- Лидер - это человек особого склада. Это не менеджер, не начальник, а человек, который может повести за собой в любой ситуации, даже кризисной. Человек, который формирует команду".

Губернатор пригласил полуфиналистов "Лидеры России" к совместной работе по реализации нацпроекты: "Задачи опережающего развития стоят не только перед регионом, но и страной в целом. Эти задачи по плечу, только когда есть команда профессионалов."