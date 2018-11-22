В Самаре проходит проектно-аналитическая сессия «Развитие национальной системы квалификаций: региональный аспект»

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В Самаре сегодня, 22 ноября проходит проектно-аналитическая сессия «Развитие национальной системы квалификаций: региональный аспект». В мероприятии принимают участие эксперты из ПФО и гендиректор национального агенства развития квалификацийНапомним, в феврале 2018 на российском инвестфоруме в Сочи Губернатор Самарской областии гендиректор Национального агентства развития квалифик­аций Александр Лейбович подписали соглашение о сотрудничестве в области развития национальной системы квалификаций.Александр Лейбович расскажет на мероприятии об основах направления по развитию нацсистемы квалификаций в РФ на период до 2024 года. По его словам, у Самарской области огромный потенциал и наработки в этой сфере. Затем эксперты обсудят как применять новые стандарты в Самарской области, сообщает департамент информационного развития региона.В зале собрались эксперты из регионов ПФО - представители системы профобразования, работники центров оценки квалификации, служащие отраслевых министерств Правительства СО, руководители региональных предприятий.Спикер - Ян Талбацкий, руководитель Управления стратегического развития, информационных услуг и взаимодействия с гражданским обществом министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области.