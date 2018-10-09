В Самаре проходит «Правовой марафон для пенсионеров»

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Уполномоченный по правам человека в Самарской области присоединился к участию во Всероссийской социально-правовой акции «Правовой марафон для пенсионеров». Инициатором акции стал аппарат Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Основная цель акции – повышение правовой культуры пенсионеровВ рамках данной акции в октябре 2018 года каждый рабочий день в приемной граждан Уполномоченного по правам человека в Самарской области (г. Самара, ул. Маяковского, д. 20) будут проводиться бесплатные юридические консультации для пенсионеров.Время работы приемной граждан - с 9.00 до 18.00 (в пятницу - до 17.00). Перерыв - с 13.00 до 14.00. Телефон для справок: 337-29-03