В Самаре приставы проверили на долги 500 человек
28 сентября 2018 10:28
121
В рамках акции «Узнай о своих долгах» судебные приставы г. Самары организовали дежурство на стационарном посту ГИБДД в с. Зеленовка. Совместно с сотрудниками Госавтоинспекции работники УФССП России по Самарской области проверили участников дорожного движения на наличие задолженностей и выявили свыше десятка должников по различным категориям исполнительных производств.
Имеющим задолженности гражданам были вручены требования о явке на прием к судебным приставам-исполнителям и сделаны предупреждения о грозящей им административной ответственности в случае уклонения от выполнения законных требований судебного пристава-исполнителя по ч.1 ст. 17.14 КоАП РФ «Нарушение законодательства об исполнительном производстве». Узнав об этом, двое мужчин тут же погасили свои задолженности на общую сумму 1,5 тысячи рублей с помощью находящегося у работников Службы POS-терминала.
Помимо дежурств на стационарных постах ГИБДД судебными приставами региона также были проведены встречи с работниками различных предприятий и посетителями крупных торговых центров области. Всего в ходе мероприятия должностными лицами Службы было проверено на наличие задолженностей порядка 500 человек. Выявлено было 43 должника. Погашено задолженностей на общую сумму свыше 200 тысяч рублей. Установлено 41 мобильное приложение «ФССП», при помощи которого можно подписаться на рассылку уведомлений о возбуждении исполнительных производств. Также всем участникам акции были розданы листовки о работе «Банка данных исполнительных производств». Данный сервис расположен на официальном сайте ведомства (https://r63.fssprus.ru) и позволяет не только узнать о своих долгах, но и оплатить их, не выходя из дома.
Акция «Узнай о своих долгах» продлится до конца года.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
28 сентября 2018 12:21
Оно состоится в здании Самарского академического театра оперы и балета. Социум
44
28 сентября 2018 10:39
Центр работает в круглосуточном режиме без выходных дней. Социум
120
28 сентября 2018 10:28
Акция «Узнай о своих долгах» продлится до конца года. Социум
120
Здравоохранение
27 сентября 2018 18:38
Участники конференции обсудят различные иммунопатологические состояния (аллергия, иммунодефициты, онкологические и аутоиммунные заболевания), которые... Здравоохранение
187
25 сентября 2018 15:35
Здравоохранение
234
25 сентября 2018 15:20
Прием пациентов осуществляется по предварительной записи в поликлиниках по месту жительств а. Здравоохранение
201
Новости медицины
4 сентября 2018 19:17
Подросток – это большой ребенок, имеющий определенные физические нервно-психические особенности и болезни. Новости медицины
402
21 августа 2018 18:23
ДНК тестирование сегодня распространенно. Всё связано с тем, что с его помощью можно решить большое количество различных проблем. Например, именно с его... Новости медицины
232
18 июля 2018 21:15Анти-Мюллеров гормон (АМГ)
AMH синтезируется как в женском, так и в мужском организме. Он принимает участие в формировании и росте тканей. Новости медицины
1119
Туризм
28 сентября 2018 12:23
Таким образом местные власти хотят сократить количество пьяных путешественников. Туризм
58
26 сентября 2018 10:16
Они считают, что это позволит защитить клиентов туристических фирм от банкротства компаний. Туризм
212
21 сентября 2018 13:28
В Кишиневе прошел Молдо-Российский форум. Туризм
328
Образование
28 сентября 2018 12:43
Устройство позволит оперативно обнаруживать утечки газа в шахтах. Образование
35
28 сентября 2018 10:56
Самарская ГСХА при сотрудничестве с Альянс Франсез Самара подготовили программу мероприятий ко дню памяти французского ученого. Образование
139
28 сентября 2018 09:35Написание практической части дипломной работы
При слови «диплом» у многих студентов, заканчивающих обучение, появляется гримаса отчаяния и боли на лице, перед глазами проносятся все годы... Образование
27
Культура
28 сентября 2018 10:14
Концерт пройдет в рамках гастрольного тура, посвященного 75-летию коллектива. Культура
90
27 сентября 2018 13:25
Самарские художники и поэзия Михаила Анищенко - в новом выставочном проекте. Культура
225
27 сентября 2018 09:24
Традиционный фестиваль проводит Альянс Франсез. Культура
169
Мода
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
354
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
1342
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1582
Видео
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
631
14 сентября 2018 09:18
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике. Социум
15562
9 сентября 2018 10:53
Городу исполняется 432 года. Социум
677
5 сентября 2018 12:02
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка. В стране
892
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
896
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
1178
Фоторепортажи
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
836
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
886
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1910
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1353
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1501
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
1461
Мероприятия