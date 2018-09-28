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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре приставы проверили на долги 500 человек

28 сентября 2018 10:28
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В Самаре приставы проверили на долги 500 человек
Акция «Узнай о своих долгах» продлится до конца года.

В рамках акции «Узнай о своих долгах» судебные приставы г. Самары организовали дежурство на стационарном посту ГИБДД в с. Зеленовка. Совместно с сотрудниками Госавтоинспекции работники УФССП России по Самарской области проверили участников дорожного движения на наличие задолженностей и выявили свыше десятка должников по различным категориям исполнительных производств.
Имеющим задолженности гражданам были вручены требования о явке на прием к судебным приставам-исполнителям и сделаны предупреждения о грозящей им административной ответственности в случае уклонения от выполнения законных требований судебного пристава-исполнителя по ч.1 ст. 17.14 КоАП РФ «Нарушение законодательства об исполнительном производстве». Узнав об этом, двое мужчин тут же погасили свои задолженности на общую сумму 1,5 тысячи рублей с помощью находящегося у работников Службы POS-терминала.

Помимо дежурств на стационарных постах ГИБДД судебными приставами региона также были проведены встречи с работниками различных предприятий и посетителями крупных торговых центров области. Всего в ходе мероприятия должностными лицами Службы было проверено на наличие задолженностей порядка 500 человек. Выявлено было 43 должника. Погашено задолженностей на общую сумму свыше 200 тысяч рублей. Установлено 41 мобильное приложение «ФССП», при помощи которого можно подписаться на рассылку уведомлений о возбуждении исполнительных производств. Также всем участникам акции были розданы листовки о работе «Банка данных исполнительных производств». Данный сервис расположен на официальном сайте ведомства (https://r63.fssprus.ru) и позволяет не только узнать о своих долгах, но и оплатить их, не выходя из дома.
Акция «Узнай о своих долгах» продлится до конца года.
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Комментарии



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