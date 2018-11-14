В Самаре представят новый сборник документов «Под знаменем КОМУЧа».

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22 ноября 2018 года в 16.00 в рамках просветительского проекта «Умный четверг» в Историческом парке «Россия – Моя история» совместно с Самарской областной научной библиотекой состоится презентация нового, уникального для региона, сборника документов и материалов «Под знаменем КОМУЧа (Самарский край, июнь-октябрь 1918 г.)».Эти материалы представит Наталья Михайловна Малкова, заместитель директора Самарской областной универсальной научной библиотеки, кандидат исторических наук.Издание является результатом совместной работы Самарской областной универсальной научной библиотеки и Центрального государственного архива Самарской области.12+ ул. Красноармейская, 131, ТК «ГудОк», 3 этаж. Записаться на встречу и задать вопрос можно по телефону: 250-01-52, 250-01-32.