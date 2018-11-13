В Самаре представят лауреатов Золотой книги «Имена молодых дарований Самарской области в сфере искусств» 2018 года

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14 ноября в 15:00 в Самарском академическом театре оперы и балета на Малой сцене (пл. Куйбышева, 1) состоится презентация лауреатов Золотой книги «Имена молодых дарований Самарской области в сфере искусства» 2018 года.Презентацию проводит ГБУК «Агентство социокультурных технологий».Среди лауреатов Золотой книги 2018 года - победители Дельфийских игр, обладатели Гран-при международных и всероссийских конкурсов и олимпиад:музыкальное искусство:В программе торжественное вручение памятных медалей и дипломов лауреатам Золотой книги, руководителям и преподавателям, подготовившим лауреатов.Торжественное вручение памятных медалей и дипломов лауреатам XXV межрегионального конкурса профессионального мастерства в сфере художественного образования «Волжский проспект» и обладателям званий «Лучший учащийся детских школ искусств Самарской области» 2018 года.Концертная программа и выступление молодых дарований.В церемонии награждения примут участие представители Правительства Самарской области.