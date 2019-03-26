В Самаре представят идеи цифровизации для ТЭК и МСК

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27 марта 2019 года в Самаре на базе Самарского государственного технического университета пройдет отборочный этап Студенческой лиги VII Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» по направлениям Нефтегазовое дело, Нефтехимия, Цифровой атом, Электроэнергетика. Команды студентов представят решения инженерного кейса – практической задачи, на решение которой у них было всего 10 дней.Мероприятие состоится по адресу: г. Самара ул. Первомайская, д.18, первый корпус, 2 этаж, Актовый зал. 10:00 – 10:30 (открытие мероприятия), 14.30 − 15.00 (подведение итогов, награждение победителей).Чемпионат "CASE-IN" в Самаре - звено в марафоне Чемпионата в 57 вузах России и стран СНГ. В ходе отборочных этапов Чемпионата более 7000 будущих и молодых инженеров топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов решают инженерные кейсы по единой теме Чемпионата «Цифровая трансформация».Проект в этом году вошел в платформу «Россия — страна возможностей», созданную по указу Президента России Владимира Путина.