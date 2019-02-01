В Самаре появится почта в стиле ретро
1 февраля 2019 13:29
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Об этом сообщил депутат Государственной думы от Самарской области Александр Хинштейн. В ближайшее время он намерен обсудить проект открытия необычного отделения с руководителем «Почты России» в Москве.
Ранее в стенах памятника культуры на Молодогвардейской уже функционировало почтовое отделение. После реконструкции здания его планируется открыть снова, но на этот раз оно будет нестандартное: интерьер в дореволюционном стиле, а вместо ручек - гусиные перья.
- Ничего подобного у нас в городе нет. Туда могут прийти люди, чтобы отправить депешу, почтовое сообщение, написав его гусиным пером, увидеть своими глазами, что представляла собой почта 100 лет назад. Это будет очень привлекательным местом. И не только для туристов, - отметил Александр Хинштейн.
Об идее открыть в Самаре ретро-почту впервые заговорили еще в 2015 году. Возможно, на этот раз проект будет воплощен в жизнь, пишет ПроГородСамара.
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