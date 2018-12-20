В Самаре появилась бесплатная интернет-книга для жалоб

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С ноября в рамках специального проекта общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль» в Самаре заработал бесплатный официальный сайт по приему жалоб от горожан https://samaragp.info. По итогам первого месяца самарцы отправили свыше тысячи жалоб по проблемам городской среды.В общественной организации сделали мониторинг обращений и назвали худшие районы.Особенно печальная картина наблюдается в Советском, Октябрьском и Промышленном районах городского округа. По итогу первого месяца работы сайта эти районы возглавили— «Черный» рейтинг по числу выявленных горожанами нарушений возглавил Советский район. По нему к нам поступило больше 300 жалоб. Следующие в списке — Октябрьский и Промышленный – 130 и 150 сообщений. К числу неблагополучных можно отнести и Железнодорожный район. По нему не так много частных обращений жителей, но общественный мониторинг исполнения федерального проекта «Комфортная городская среда» он не прошел. В других районах города, судя по числу обращений, ситуация несколько лучше, — рассказал глава правозащитной организации Ростислав Антонов.В «Гражданском патруле» отметили, что самой распространенной проблемой оказались бесчисленные ямы и выбоины в маршрутах автомобилистов и пешеходов. В неудовлетворительном состоянии находится коммунальное хозяйство, включая открытые люки.В фокус общественного внимания также попали сломанные ограждения, брошенные с незапамятных времен бетонные плиты и их остатки, строительный мусор, развалины покинутых домов и гниющие жилые усадьбы.Все эти и другие недогляды местного самоуправления, которые зафиксировали общественники, теперь будут предметно рассмотрены специалистами администрации. По требованию «Гражданского патруля» неудовлетворительные участки города должны привести в порядок. В противном случае правозащитники будут обращаться в надзорные органы.Кстати, все опасные или ненадлежащие участки помечены особыми знаками на интерактивной карте нарушений Самары. Найти ее можно на сайте https://samaragp.info. Здесь же впоследствии можно отследить судьбу каждого нарушения и результат рассмотрения жалоб. Истории с официальными ответами должностных лиц будут доступны всем пользователям.Отметим, проект реализуется на базе всероссийского сервиса, предназначенного для правовой самозащиты граждан «Гражданский патруль», который оснащен всеми необходимыми компонентами — удобным интерфейсом по приему и обработке жалоб, интерактивной картой нарушений с историей всех обращений и профессиональным юридическим сопровождением.— Для рядовых жителей и представителей муниципальной власти это означает, что город ждет полная перезагрузка. Теперь в вопросах благоустройства Самары между представителями власти и простыми жителями не будет никакой бюрократии. Отношения будут выстраивать на основе современных технологий, с помощью официального сайта жалоб https://samaragp.info и бесплатного мобильного приложении «Гражданский патруль», доступного для всех смартфонов, — прокомментировал новшество Ростислав Антонов.В общественной организации отмечают, все жалобы горожан формируются на любом компьютере или мобильном телефоне и подаются в необходимое ведомство автоматически и совершенно бесплатно. Отправителю достаточно сфотографировать нарушение, коротко изложить суть проблемы и указать местоположение. Остальное выполнит роботизированный сервис под контролем юридической службы общественной организации.В России проект реализуется с 2012 года. В настоящее время система успешно себя зарекомендовала по всей стране. В Самаре движение активно начало развиваться после мундиаля, когда качество городской среды резко упало. Вылизанный к чемпионату мира по футболу город начал зарастать мусором. Переполненные баки и заваленные площадки возле контейнеров, пластик и целлофан вдоль автомобильных дорог и тротуаров.