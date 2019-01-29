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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре построят инклюзивный игровой комплекс

29 января 2019 11:49
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В Самаре построят инклюзивный игровой комплекс
На данный момент предложено несколько площадок для реализации проекта.

В 2019 году ОАО «Самарский хлебозавод №5» в рамках благотворительного проекта «Строим детям» построит в одном из парков Самары инклюзивный комплекс. Проект поддержала администрация Самары. На данный момент МАУ «Парки Самары» предложили несколько площадок для реализации проекта.

«Все дети без исключения должны иметь возможность активно проводить время. Мы уверены, что инклюзивная детская площадка станет не только местом, где ребята найдут себе новых друзей, но и смогут развиваться и учиться. Думаю, для родителей это не менее важный проект, им тоже нужна всесторонняя поддержка. Совместно с общественными организациями мы постараемся выбрать наполнение, которое станет и развлечением, и частью терапии. Пока мы ищем подходящую площадку, так как место должно быть удобным с точки зрения логистики, с элементарными безбарьерными путями движения и парковкой. Отдельно отмечу, что все детские площадки, которые мы построили это не только наша заслуга, – мы построили вместе с нашими покупателями, с их поддержкой», - генеральный директор ОАО «Самарский хлебозавод №5» Андрей Трофимов.

Благотворительный проект «Строим детям» существует с 2016 года и за это время было построено уже три детских спортивно-игровых комплекса: первый недалеко от самого хлебозавода №5 в Кировском районе, второй – в Автозаводском районе Тольятти, третий – в Промышленном районе Самары. В этом году было принято решение изменить формат проекта и создать инклюзивное пространство на территории одного из городских парков. Свой вклад в проект «Строим детям» может внести каждый житель Самарской области. Проект социальный и реализуется на средства с продажи батонов из линейки «Семейные традиции»: один рубль с продажи каждого батончика идет на строительство.
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