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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре после пожара на ул.Фрунзе открыли пункт временного пребывания

4 ноября 2018 10:19
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В Самаре после пожара на ул.Фрунзе открыли пункт временного пребывания
Жителям пострадавших квартир предложили разместиться в здании одной из местных школ.

Жителям сгоревшего дома при необходимости предоставят жилье из городского маневренного фонда. Сейчас пункт временного пребывания организовали в 15-й школе. Официальной информации о состоянии дома на улице Фрунзе, 61 пока нет, пишет АиФ Самара.

Напомним, что вечером в пятницу, 2 ноября, произошел крупный пожар: в Самаре загорелся частный дом. 30 человек эвакуировали, включая троих детей. В 21:03 часов пожар был локализован, в 21:40 часов его полностью ликвидировали. На месте происшествия работало 52 человека и 24 единицы техники. Пострадавших нет.
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