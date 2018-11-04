В Самаре после пожара на ул.Фрунзе открыли пункт временного пребывания
4 ноября 2018 10:19
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Жителям сгоревшего дома при необходимости предоставят жилье из городского маневренного фонда. Сейчас пункт временного пребывания организовали в 15-й школе. Официальной информации о состоянии дома на улице Фрунзе, 61 пока нет, пишет АиФ Самара.
Напомним, что вечером в пятницу, 2 ноября, произошел крупный пожар: в Самаре загорелся частный дом. 30 человек эвакуировали, включая троих детей. В 21:03 часов пожар был локализован, в 21:40 часов его полностью ликвидировали. На месте происшествия работало 52 человека и 24 единицы техники. Пострадавших нет.
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