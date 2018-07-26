Я нашел ошибку
Главные новости: 
В Самаре из пансионата для детей-инвалидов похитили миллион рублей
В Самаре из пансионата для детей-инвалидов похитили миллион рублей
В Самаре на Мехзаводе девушка на иномарке сбила мальчика-пешехода
В Самаре на Мехзаводе девушка на иномарке сбила мальчика-пешехода
В Самаре открылся новый опорный пункт полиции, он расположился в Кошелев-парке
В Самаре открылся новый опорный пункт полиции, он расположился в Кошелев-парке
Роскачество искало лучшее сливочное масло
Роскачество искало лучшее сливочное масло
Самарские приставы помогают детям собраться в школу
Самарские приставы помогают детям собраться в школу
Молодая автомобилистка на иномарке в Сызрани сбила пенсионерку 92 лет Пострадавшей оказали помощь.
Молодая автомобилистка на иномарке в Сызрани сбила пенсионерку 92 лет
«Самара-строй-сервис» готовится приступить к застройке на участке спустя восемь лет после его получения в аренду
«Самара-строй-сервис» готовится приступить к застройке на участке спустя восемь лет после его получения в аренду
Самарчанка угрожала убить соседку по коммуналке осколком от кружки
Самарчанка угрожала убить соседку по коммуналке осколком от кружки
сегодня  Четверг, 26 июля, 13:41
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +30 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 26/07:
USD 63.08
0.16
EUR 73.75
0.22
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре подвели итоги стратегической сессии «Сбережение народа»

26 июля 2018 10:21
115
В Самаре подвели итоги стратегической сессии «Сбережение народа»
Следующая стратегическая сессия также пройдет в Самаре и будет посвящена теме «Кадровая стратегия – достояние региона».

24 и 25 июля в Самарской областной клинической больнице им. В.Д. Середавина прошла стратегическая сессия «Сбережение народа». В ней приняли участие представители всех уровней власти региона, приглашенные федеральные спикеры, академики РАН, представители частного бизнеса отрасли и общественность. На пленарном заседании 24 июля выступили министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова, Глава региона Дмитрий Азаров, а также главный врач Самарского областного клинического онкологического диспансера, главный онколог самарской области Андрей Орлов. Модератором пленарных заседаний выступил академик РАН, профессор, ректор Самарского государственного медицинского университета Геннадий Котельников.

Председатель президиума Добровольного физкультурного союза, Заслуженный мастер спорта РФ, олимпийский призер Ирина Слуцкая рассказала о нескольких реализуемых проектах, в том числе «Жить, побеждая диабет», «Вставай и беги!», «Ходи, Россия». Ирина Слуцкая с единомышленниками проводит в регионах мастер-классы, фестивали здоровья, открытые уроки, в том числе по скандинавской ходьбе, и видит в этом эффективный метод реабилитации больных и поддержки своего здоровья.

Выступил на планарном заседании председатель правления Национального фонда защиты детей от жестокого обращения, член Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, член совета Министерства образования и науки Российской федерации по защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Александр Спивак:
«Сбережение народа – это не только медицина, но и преодоление сиротства, бедности, выработка реальных механизмов защиты детей».

После пленарного заседания участники разделились и работали на четырёх секциях, на которых детально разбирали актуальные задачи и пути их решения. Всего в двухдневной тематической стратегической сессии приняло участие около 600 человек.

Инновационные разработки в сфере медицины представили на секции «IT медицина». Успехи института инновационного развития СамГМУ в этой области отмечены на самом высоком уровне.
По итогам работы секции сформирован ряд предложений, среди которых:
Создание регионального межведомственного проектного центра по отбору, пилотной апробации и внедрению в практическое здравоохранение инновационных продуктов, в который войдут Самарский государственный медицинский университет, как технологический интегратор сферы IT-медицины в регионе, и профильные министерства, ведомства.
Разработка комплекса мероприятий по созданию и внедрению в практику здравоохранения и медицинского образования инновационные продукты по тематике IT-медицина, используя технологии виртуальной и дополненной реальности, нейротехнологий, искусственного интеллекта.
Формирование «сквозных» технологий в сфере цифрового здравоохранения в рамках НТИ по тематикам «НейроНет», «Хелснет».
Разрабка единой региональной РИС (радиологическая информационная система и единые стандарты работы МИС (медицинская информационная система), ЛИС (лабораторные информационные системы) и создание единой концепции работы с медицинскими данными в регионе
Реализация пилотного проекта по внедрению в региональных лечебных учреждениях системы «Удаленное место врача рентгенолога». В настоящее время система апробируется в СОКОД, поликлинике №15, больнице им. Пирогова
Создание экспертного центра по рентгенологии на базе ЛПУ Самарской области, к примеру, на базе клиник Самарского государственного медицинского университета, решающего задачу нехватки рентгенологических кадров.
Разработка регионального пилотного проекта по телемедицине.
Внедрение готовых инновационных продуктов, созданных предприятиями инновационного территориального кластера медицинских и фармацевтических технологий Самарской области, в лечебную и реабилитационную за счет продления успешно реализуемой программы финансирования учреждений минздрава и минисоцдемографии на закупку технологического оборудования.

Участники секции «Цифровое здравоохранение» обсудили вопросы внедрения электронного здравоохранения. Эксперты подчеркнули, что технологии необходимо развивать не только в учреждениях медицины, но и социальной сферы. Развивать и расширять количество сервисов для населения необходимо комплексно.
По результатам обсуждения участники секции, среди которых были и граждане, направившие свои идеи развития на сайт 63lider.ru, предложили расширить спектр и совершенствование электронных сервисов для граждан, сформирование единую региональную информационную систему социальной сферы Самарской области, а также внедрить системы дистанционного мониторинга здоровья с применением мобильных персональных устройств.

На секции «Социально-демографическое развитие Самарской области: инновационные технологии и новые форматы работы» обсудили современные направления социально-демографического развития региона. Отдельное внимание эксперты уделили вопросам внедрения инновационной работы с семьями, в том числе по профилактике семейного неблагополучия, а также помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Подчеркнута необходимость взаимодействия с НКО по оказанию широкого спектра услуг, которые не предоставляются государственными организациями, в том числе такой услугой как «обеспечение кратковременного присмотра за детьми».

Всего в Самарской области запланировано проведение 7 тематических стратегических сессий по различным направлениям, а также заключительное мероприятие. Главная задача всех тематических сессий – выработка предложений в долгосрочную программу развития региона, получившую название «Стратегия лидерства». К участию в ее разработке может присоединиться каждый житель области и внести свое предложение на сайт http://63lider.ru/. Кроме того, ранее во всех муниципалитетах области прошли локальные сессии, на которых с жителями обсудили развитие их муниципального образования. Инициатором такого формата работы над стратегией развития Самарской области выступил Дмитрий Азаров.
«Перед нами стоит амбициозная задача: сформировать не очередные ведомственные планы, а выработать комплексную стратегию развития Самарской области, которая станет ключевым ориентиром при работе по каждому направлению на годы вперед», – подчеркнул Глава региона, открывая серию сессий в Тольятти.
Следующая стратегическая сессия также пройдет в Самаре и будет посвящена теме «Кадровая стратегия – достояние региона», сообщает пресс-служба облправительства.

Фото:  пресс-служба облправительства.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
26 июля 2018  13:22
В Самаре открылся новый опорный пункт полиции, он расположился в Кошелев-парке
В Самаре открылся новый опорный пункт полиции, он расположился в Кошелев-парке
Начальник областного главка Александр Винников принял участие в открытии нового пункта. Социум
24
26 июля 2018  12:45
Самарские приставы помогают детям собраться в школу
Самарские приставы помогают детям собраться в школу
Они взыскивают алименты с нерадивых родителей. Социум
85
26 июля 2018  10:56
Первая IT-конференция 404 CAMP состоится в Самарской области
Первая IT-конференция 404 CAMP состоится в Самарской области
Конференция будет проходить на нескольких площадках. Социум
114
Весь список

Здравоохранение
26 июля 2018  13:16
Роскачество искало лучшее сливочное масло
Роскачество искало лучшее сливочное масло
Все испытанные марки сливочного масла признаны полностью безопасным. Здравоохранение
25
26 июля 2018  10:59
Сотрудники онкологического диспансера в Тольятти проведут профилактическую акцию по борьбе с меланомой
Сотрудники онкологического диспансера в Тольятти проведут профилактическую акцию по борьбе с меланомой
Участники мероприятия смогут пройти комплексное обследование. Здравоохранение
126
25 июля 2018  20:47
Самарские врачи хотят лечить людей с помощью обсудили IT-технологий
Самарские врачи хотят лечить людей с помощью IT-технологий
Методы они обсудили в рамках стратегической сессии "Сбережение народа". Здравоохранение
342
Весь список
Новости медицины
18 июля 2018  21:15
Анти-Мюллеров гормон (АМГ)
 AMH синтезируется как в женском, так и в мужском организме. Он принимает участие в формировании и росте тканей. Новости медицины
164
25 июня 2018  20:01
Лечение рака в Израиле
Лечение рака в Израиле
 Такая страшная болезнь, как рак, к сожалению, не редкость. От неё страдают миллионы людей по всему миру. Причём до сих пор, она очень сложно поддаётся лечению.  Новости медицины
495
13 мая 2018  20:26
Основы выбора тонометров – для пожилых, активных людей
Основы выбора тонометров – для пожилых, активных людей
 Тонометр необходим для контроля артериального давления, желательно использовать его при первых признаках гипертонической болезни.  Новости медицины
344
Весь список
Туризм
24 июля 2018  11:40
Жигулевск вошел в топ-10 малых городов России для путешествий и отдыха в августе
Жигулевск вошел в топ-10 малых городов России для путешествий и отдыха в августе
Рейтинг подготовлен по данным броней жилья туристами в частном секторе. Туризм
217
23 июля 2018  09:13
Все клиенты
Все клиенты "Натали Турс" благополучно вернулись домой
 Сейчас в "Натали Турс" осталось порядка 15 сотрудников, остальные уволены. Туризм
290
20 июля 2018  13:18
Самара вошла в топ-5 городов для ностальгического туризма по итогам ЧМ-2018
Самара вошла в топ-5 городов для ностальгического туризма по итогам ЧМ-2018
Рейтинг подготовлен по результатам опроса туристов в социальных сетях. Туризм
280
Весь список
Образование
25 июля 2018  20:53
Новый заместитель будет курировать вузы, сообщили РБК два источника, близких к Миннауки.
Дмитрий Медведев назначил Марину Боровскую седьмым замминистра науки и высшего образования
Новый заместитель будет курировать вузы, сообщили РБК два источника, близких к Миннауки.  Образование
361
24 июля 2018  00:51
ТОП-3 Социальные сети для обучения английскому
 Современное общество перестает общаться в реале и переходит в виртуальный мир.  Образование
101
23 июля 2018  13:12
В Самару приедут ведущие ученые из 10 стран мира
В Самару приедут ведущие ученые из 10 стран мира
Они расскажут о последних открытиях в области физики и химии горения. Образование
333
Весь список

Культура
25 июля 2018  10:58
Жителей Самарской области приглашают на этно-исторический фестиваль «Русь. Эпоха объединения»
Жителей Самарской области приглашают на этно-исторический фестиваль «Русь. Эпоха объединения»
Он состоится в Красноярском районе. Культура
388
24 июля 2018  09:22
Самарцев приглашают на фестиваль песен в день памяти Владимира Высоцкого
Самарцев приглашают на фестиваль песен в день памяти Владимира Высоцкого
Мероприятие состоится в сквере имени поэта. Культура
270
23 июля 2018  12:33
88 театральный сезон в самарском оперном театре откроется 7 сентября
88 театральный сезон в самарском оперном театре откроется 7 сентября
Зрителям представят оперу Ж. Бизе «Кармен». Культура
340
Весь список
Мода
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
906
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1154
25 октября 2017  18:14
Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
 Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом.  Мода
1168
Весь список


Видео
26 июля 2018  11:32
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб.
Криминал
146
25 июля 2018  20:35
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
343
22 июля 2018  10:17
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть.
Происшествия
807
12 июля 2018  11:11
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов Они унесли с собой 26 гаджетов.
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов
Они унесли с собой 26 гаджетов.
Происшествия
621
10 июля 2018  09:29
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Экология
652
3 июля 2018  12:53
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области.
Культура
823
Весь список

Фоторепортажи
14 июля 2018  22:46
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО Участники в танце прошли до Струковского сада.
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО
Участники в танце прошли до Струковского сада.
Социум
1283
7 июля 2018  21:08
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии.
ЧМ-2018
1222
1 июля 2018  08:50
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2938
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2002
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
3165
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
474
Весь список

Мероприятия
4 августа на УСЦ "Чайка" состоится легкоатлетический кросс "Сокольи Горы-2018"
Жителей Самарской области приглашают на этно-исторический фестиваль «Русь. Эпоха объединения»
Спортсмены сызранской СШОР №2 выиграли первенство России по гребному спорту
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда