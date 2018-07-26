В Самаре подвели итоги стратегической сессии «Сбережение народа»

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24 и 25 июля в Самарской областной клинической больнице им. В.Д. Середавина прошла стратегическая сессия «Сбережение народа». В ней приняли участие представители всех уровней власти региона, приглашенные федеральные спикеры, академики РАН, представители частного бизнеса отрасли и общественность. На пленарном заседании 24 июля выступили министр здравоохранения Российской Федерации, Глава региона, а также главный врач Самарского областного клинического онкологического диспансера, главный онколог самарской области. Модератором пленарных заседаний выступил академик РАН, профессор, ректор Самарского государственного медицинского университетаПредседатель президиума Добровольного физкультурного союза, Заслуженный мастер спорта РФ, олимпийский призеррассказала о нескольких реализуемых проектах, в том числе «Жить, побеждая диабет», «Вставай и беги!», «Ходи, Россия». Ирина Слуцкая с единомышленниками проводит в регионах мастер-классы, фестивали здоровья, открытые уроки, в том числе по скандинавской ходьбе, и видит в этом эффективный метод реабилитации больных и поддержки своего здоровья.Выступил на планарном заседании председатель правления Национального фонда защиты детей от жестокого обращения, член Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, член совета Министерства образования и науки Российской федерации по защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей«Сбережение народа – это не только медицина, но и преодоление сиротства, бедности, выработка реальных механизмов защиты детей».После пленарного заседания участники разделились и работали на четырёх секциях, на которых детально разбирали актуальные задачи и пути их решения. Всего в двухдневной тематической стратегической сессии приняло участие около 600 человек.Инновационные разработки в сфере медицины представили на секции «IT медицина». Успехи института инновационного развития СамГМУ в этой области отмечены на самом высоком уровне.По итогам работы секции сформирован ряд предложений, среди которых:Создание регионального межведомственного проектного центра по отбору, пилотной апробации и внедрению в практическое здравоохранение инновационных продуктов, в который войдут Самарский государственный медицинский университет, как технологический интегратор сферы IT-медицины в регионе, и профильные министерства, ведомства.Разработка комплекса мероприятий по созданию и внедрению в практику здравоохранения и медицинского образования инновационные продукты по тематике IT-медицина, используя технологии виртуальной и дополненной реальности, нейротехнологий, искусственного интеллекта.Формирование «сквозных» технологий в сфере цифрового здравоохранения в рамках НТИ по тематикам «НейроНет», «Хелснет».Разрабка единой региональной РИС (радиологическая информационная система и единые стандарты работы МИС (медицинская информационная система), ЛИС (лабораторные информационные системы) и создание единой концепции работы с медицинскими данными в регионеРеализация пилотного проекта по внедрению в региональных лечебных учреждениях системы «Удаленное место врача рентгенолога». В настоящее время система апробируется в СОКОД, поликлинике №15, больнице им. ПироговаСоздание экспертного центра по рентгенологии на базе ЛПУ Самарской области, к примеру, на базе клиник Самарского государственного медицинского университета, решающего задачу нехватки рентгенологических кадров.Разработка регионального пилотного проекта по телемедицине.Внедрение готовых инновационных продуктов, созданных предприятиями инновационного территориального кластера медицинских и фармацевтических технологий Самарской области, в лечебную и реабилитационную за счет продления успешно реализуемой программы финансирования учреждений минздрава и минисоцдемографии на закупку технологического оборудования.Участники секции «Цифровое здравоохранение» обсудили вопросы внедрения электронного здравоохранения. Эксперты подчеркнули, что технологии необходимо развивать не только в учреждениях медицины, но и социальной сферы. Развивать и расширять количество сервисов для населения необходимо комплексно.По результатам обсуждения участники секции, среди которых были и граждане, направившие свои идеи развития на сайт 63lider.ru, предложили расширить спектр и совершенствование электронных сервисов для граждан, сформирование единую региональную информационную систему социальной сферы Самарской области, а также внедрить системы дистанционного мониторинга здоровья с применением мобильных персональных устройств.На секции «Социально-демографическое развитие Самарской области: инновационные технологии и новые форматы работы» обсудили современные направления социально-демографического развития региона. Отдельное внимание эксперты уделили вопросам внедрения инновационной работы с семьями, в том числе по профилактике семейного неблагополучия, а также помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Подчеркнута необходимость взаимодействия с НКО по оказанию широкого спектра услуг, которые не предоставляются государственными организациями, в том числе такой услугой как «обеспечение кратковременного присмотра за детьми».Всего в Самарской области запланировано проведение 7 тематических стратегических сессий по различным направлениям, а также заключительное мероприятие. Главная задача всех тематических сессий – выработка предложений в долгосрочную программу развития региона, получившую название «Стратегия лидерства». К участию в ее разработке может присоединиться каждый житель области и внести свое предложение на сайт http://63lider.ru/. Кроме того, ранее во всех муниципалитетах области прошли локальные сессии, на которых с жителями обсудили развитие их муниципального образования. Инициатором такого формата работы над стратегией развития Самарской области выступил Дмитрий Азаров.«Перед нами стоит амбициозная задача: сформировать не очередные ведомственные планы, а выработать комплексную стратегию развития Самарской области, которая станет ключевым ориентиром при работе по каждому направлению на годы вперед», – подчеркнул Глава региона, открывая серию сессий в Тольятти.Следующая стратегическая сессия также пройдет в Самаре и будет посвящена теме «Кадровая стратегия – достояние региона», сообщает пресс-служба облправительства.Фото: пресс-служба облправительства.