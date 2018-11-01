В Самаре подвели итоги конкурса компаний «Достояние Губернии–2018»

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30 октября 2018 года в Самарском академическом театре оперы и балета состоялась торжественная церемония награждения победителей регионального конкурса компаний «Достояние Губернии–2018».Впервые конкурс прошел в 2017 году. Его организаторами при поддержке Правительства Самарской области выступили ТРК «Губерния» и Общественная палата Самарской области. Цель конкурса – повышение инвестиционной привлекательности губернии и выведение товаров местных производителей на российский рынок. Участниками конкурса могут быть зарекомендовавшие себя компании, которые успешно работают на территории Самарской области не менее трех лет.Всего в этом году на конкурс поступило 192 заявки. В финал вышли 36 компаний, из которых 12 получили статуэтки и диплом конкурса «Достояние Губернии», а также право использовать логотип конкурса для своей продукции.В начале торжественной церемонии всех гостей в видеообращении поприветствовал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров: «Несмотря на то, что конкурс проводится во второй раз, он уже успел стать заметным явлением в экономической и социальной сферах региона. Об этом свидетельствует растущее число заявок от организаций и компаний со всей Самарской области. Участвовать в этом конкурсе престижно, а побеждать – почетно. На мой взгляд, каждый участник – уже победитель, ведь вы все успешны в своей сфере. Каждый из вас своим трудом укрепляет нашу губернию, делает ее более благополучной, устремленной в будущее. Желаю вам успехов в вашем ответственном и благодарном труде. А мы будем поддерживать ваши предпринимательские инициативы».Победителями регионального конкурса компаний «Достояние Губернии–2018» стали:ЗАО «Самарский булочно-кондитерский комбинат» – номинация «Бренд региона»;АО «АКОМ» (г. Жигулевск) – номинация «Предпринимательство. Крупный бизнес»;ГК «Садовый центр Веры Глуховой» – номинация «Предпринимательство. Малый и средний бизнес»;∙ГБУЗ «Самарская областная клиническая офтальмологическая больница им. Т.И.Ерошевского» в категории «Компании с государственной долей участия» – номинация «Здоровье»;∙АО «Самарский диагностический центр» в категории «Частные компании» – номинация «Здоровье»;∙ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» в категории «Высшее образование» – номинация «Наука и образование»;∙ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» в категории «Среднее, среднее специальное образование» – номинация «Наука и образование»;АО «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод» – номинация «Промышленность»;Компания «Био-Тон» – номинация «Агропромышленный комплекс»;Торговая марка «Данон» в категории «Товары народного потребления» – номинация «Торговая марка»;Торговые марки Samaragips и Forman в категории «Товары промышленного назначения» – номинация «Торговая марка»;Государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный Волжский русский народный хор им. Петра Милославова» – номинация «Гостеприимная губерния».Номинантов отбирал независимый экспертный совет. Клиника репродуктивного здоровья «ЭКО» получила специальный приз от генерального партнера конкурса – ПАО «Промсвязьбанк».Директор ТРК «Губерния»отметив, что в этом году увеличилось количество заявок и конкуренция стала более жесткой, поздравил победителей и пригласил тех, кто в этот раз не получил заветную статуэтку, принять участие в конкурсе в следующем году.«Каждая компания занимается собственным продвижением, продвижением своих товаров, услуг. И когда идет оценка деятельности со стороны общественных институтов, масс-медиа, на мой взгляд, для компаний это очень важно. Такие конкурсы способствуют развитию экономики региона, продвижению бизнеса, а в конечном счете – повышению благосостояния людей», – отметил Председатель Общественной палаты Самарской областиПроект уже стал новой доброй традицией в регионе, сообщает пресс-служба облправительства. К слову, в настоящее время по инициативе общественников в Самарской области реализуется еще один крупный проект федерального масштаба «Великие имена России» – общенациональный конкурс по присвоению российским аэропортам имен великих соотечественников. До начала торжественной церемонии награждения в фойе театра активисты регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» организовали информационную акцию, в ходе которой гостям раздавали флаеры с информацией о проекте «Великие имена России», рассказывали о народном голосовании, которое стартует в стране 12 ноября. На самой же церемонии, вручая статуэтки и дипломы конкурса в номинации «Наука и образование», заместитель председателя Общественной палаты Самарской областисказал: «Сегодня на территории Самарской области, как и на территории еще 46 субъектов России, проводится масштабный федеральный проект, который называется «Великие имена России». Имена, которые скрываются в конвертах с надписью «Достояние губернии», – это наши сегодняшние, современные великие имена».