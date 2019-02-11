В Самаре почтили память погибших на пожаре в здании областного ГУВД

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20 лет прошло со дня страшной трагедии, произошедшей 10 февраля 1999 года в здании областного ГУВД.Пожар унес жизни 57 сотрудников ОВД.Ежегодно в этот день по всей Самарской области проходят мероприятия, посвященные памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при выполнении служебного долга (видеосюжет о мероприятиях в Самаре Вы можете посмотреть здесь). Действующие сотрудники, ветераны, родные и близкие погибших, представители Администрации и силовых ведомств принимают участие в панихидах и возлагают цветы к мемориалам памяти.В Сызрани личному составу подразделения был показан документальный фильм «Самарская западня» из цикла «Победившие смерть». На экране выжившие после страшного пожара сотрудники ГУВД вспоминали о том, как их сослуживцы пытались спастись в тот роковой вечер. На глазах собравшихся выступили слезы... В завершение мероприятия присутствующие почтили память коллег минутой молчания.На следующий день в Казанском Кафедральном соборе города Сызрани прошла панихида по погибшим. А в Похвистнево траурное мероприятие состоялось в храме Табынской божьей матери, где собрались действующие сотрудники ОВД, ветераны, представители Общественного совета при отделе и жители города.На территории Борского и Богатовского районов прошла церемония возложения цветов к могилам сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей. Аналогичное мероприятие состоялось и в Новокуйбышевске.