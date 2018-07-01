В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО

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Вечером в субботу, 30 июня, в Самаре по улице Куйбышева прошел танцевальный парад-карнавал в честь чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика.Участники шествия, среди которых были актеры, иностранные болельщики, танцоры и множество самарцев всех возрастов с музыкой и танцами прошли от площади Революции до Струковского сада. Играл оркестр, многие люди пришли в карнавальных костюмах - тут были и перья, и цветы, и разноцветные сомбреро. Небо заполнили конфетти и разноцветные ленты из фольги.Сегодня, 1 июля организаторы планируют повторить красочный парад. Его начало в 20:00. Приглашают всех желающих принять участие в ярком и позитивном шествии!Напомним, матч между Мексикой и Бразилией состоится в Самаре 2 июля.Фото: Дильдина Светлана.