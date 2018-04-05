В Самаре отметят День материнства и красоты в новом формате

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7 апреля в ТРК «Вива Лэнд» состоится праздничное мероприятие нового формата, приуроченное ко Дню материнства и красоты в Армении. Организатором мероприятия является Самарская региональная общественная организация «Армянская Община». Начало в 16:00.Для Армении и армян, проживающих в России, 7 апреля – особый день календаря,когда отмечается один из любимых праздников – День материнства и красоты.День был выбран не случайно: эту дату благословил сам Католикос всех армян Гарегин II. Согласно григорианскому календарю, 7 апреля Апостольская церковь Армении отмечает Благовещение. Это день, когда с неба спустился Архангел Гавриил, чтобы передать юной Деве Марии божественную весть о том, что девушке суждено стать Богородицей и Матерью Спасителя. Праздник Благой вести был любимым церковным торжеством армян с древнейших времен.В этом году праздник отметят в новом формате: в одном из самых многолюдных и популярных развлекательных мест города – в ТРК «Вива Лэнд» состоится праздничный концерт с участием национальных творческих коллективов Самарской области и профессиональных артистов. Для посетителей торгового комплекса споет лауреат всероссийских и международных конкурсов Роза Цпнецян, а на национальных музыкальных инструментах сыграет Артем Тер-Оганнисян.Приглашают всех желающих принять участие в праздничном мероприятии в ТРК «Вива Лэнд».Для представительниц прекрасного пола организаторы мероприятия подготовили приятные сюрпризы.