В Самаре отметят День дружбы народов
4 сентября 2018 09:43
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8 сентября Самара станет центром яркого и масштабного областного праздника. Здесь, в ЭкоГраде «Волгарь», на Софийской площади (ул. Осетинской), будет отмечаться День дружбы народов, праздник, объединяющий всех, кто живёт в нашем многонациональном регионе (0+). Этот праздник, учрежденный в 2014 году, будет отмечаться в Самарской области в четвертый раз!
Организаторы мероприятия – Правительство Самарской области, государственное казенное учреждение Самарской области «Дом дружбы народов» и региональная общественная организация «Союз народов Самарской области».
Место проведения праздничного мероприятия в Самаре выбрано не случайно. Именно здесь, в Куйбышевском районе, создаётся Парк дружбы народов, который станет ярким символом единения и добрососедских отношений всех народов, живущих на самарской земле, создают её историю, неповторимое многообразие и красоту культурной жизни нашего региона.
В мероприятии примут участие делегации муниципальных районов и городов Самарской области, представители общественных объединений Самарской области, жители Самары. Среди почетных гостей — представители регионов России.
Гостей праздника ждет разнообразная программа. В праздничном концерте выступят национальные творческие коллективы и профессиональные артисты.
Во время торжественной части праздника к собравшимся обратятся почетные гости, а также пройдет церемония награждения.
Все гости праздника найдут занятия по душе на бесплатных интерактивных площадках и мастер-классах.
Для детей будут работать аниматоры. На интерактивной площадке пройдет шоу мыльных пузырей, активные игры и конкурсы, в перерыве детям сделают фигурки из шаров, также развлечет гостей праздника крио-шоу, подвижные игры, бумажное мини-шоу, проведут мастер-класс по аквагриму.
Для тех, кто не мыслит праздника без спортивных площадок, будет работать «Веревочная туристическая полоса» по 11-ти станциям: «Переправа», «Паук», «Паутинка», «Гать», «Тарзанка», «Маятник», «Болото», «С ветерком», «Морковка», «Бревно» и «Чемпионат по футболу». А также спортивные турниры по силе хвата, масс-рестлингу, гирям и перетягиванию каната, народные игры и забавы, и спортивные мастер-классы!
Аттракционы на батутах «Полоса препятствий» и «Сафари», аттракцион «Рыбалка», шаржи, портреты, роспись мехенди, настольный футбол и многое другое, - на празднике каждый сможет найти развлечение по душе!
Культурный центр «Дети Солнца» в рамках мероприятия покажет зрителям спектакли «Не хочу быть собакой» и «По дороге с облаками».
На празднике все желающие смогут сфотографироваться на память в фоторамках и получить мгновенную фотографию-магнит в подарок.
На интерактивной площадке «Все мы — Россия!» гости праздника смогут познакомиться культурой, костюмами, музыкальными инструментами, образцами декоративно-прикладного творчества и кухней разных народов, узнать о работе Дома дружбы народов Самарской области.
Также состоится розыгрыш ценных призов, предоставленных Группой компаний «Амонд». Не упусти шанс выиграть один из пяти iphone Х!
Впервые праздник завершится ЭТНОДИСКОТЕКОЙ!
Начало мероприятия в 11.00
Доставка бесплатным транспортом:
с 10.00 – от а/с Аврора и пл. Революции и обратно.
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Комментарии
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В четверг ожидается приезд его заместителя. Социум
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Сессию открыл Глава региона Дмитрий Азаров. Социум
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4 сентября 2018 12:52
Раскопки необходимо будет провести на площади 2324 кв. м. Социум
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Здравоохранение
4 сентября 2018 13:28
Донорам при себе необходимо иметь паспорт с пропиской в Самарской области. Здравоохранение
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4 сентября 2018 12:01
Она продлится до 1 ноября. Здравоохранение
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