В Самаре отметят 70-летие Федерации профсоюзов Самарской области

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13 ноября 2018 года в 13.00 в Самарском академическом театре оперы и балета (Самара, пл. Куйбышева, 1) состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню профсоюзов Самарской области.В этом году празднование Дня профсоюзов связано с юбилеем организации: областной федерации исполняется 70 лет.28 октября 1948 года состоялась первая Межсоюзная областная конференция профсоюзов Куйбышевской области, на которой было принято решение о создании областного совета профсоюзов. К моменту его образования в области насчитывалось более 350 тысяч членов профсоюзов, которые были объединены в 39 комитетов.В настоящее время членскими организациями Федерации являются 25 отраслевых организаций и 10 первичных профсоюзных организаций прямого подчинения. В рядах профсоюзов – более 600 000 человек. В соответствии с уставом ФПСО во всех муниципальных образованиях созданы координационные советы организаций профсоюзов со статусом представительства федерации на территориях области.Основными направлениями деятельности федерации являются: содействие развитию системы социального партнерства, защита социально-экономических прав и интересов трудящихся, учащейся молодежи, правовая защита, финансовое и организационное укрепление Федерации профсоюзов, сообщает пресс-служба облправительства.