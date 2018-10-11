В Самаре отметят 100-летие легендарной Железной дивизии

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13 октября 2018 года в 11:00 в Доме офицеров Самарского гарнизона (г.Самара, ул.Шостаковича, д.7) состоится празднование 100-летнего юбилея прославленной 24-ой мотострелковой Самаро-Ульяновской, Бердичевской Железной ордена Октябрьской Революции, трижды Краснознамённой, орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизии.Немеркнущей славой овеян боевой путь нашего юбиляра – легендарного соединения, достойно прошедшего через три войны, имеющего поистине богатую и поучительную историю по защите своего Отечества. На сегодня нет примеров празднования такой уникальной юбилейной даты по случаю рождения какого-либо старейшего соединения Советской и Российской армий.Тысячи и тысячи россиян с честью защищали Родину в рядах Железной дивизии и искренне гордятся этим, всегда памятуя, что гвардейских дивизий много, а Железная – одна.Подвиги легендарной Железной дивизии и сегодня вызывают восхищение. За долгие годы в рядах Железной дивизии служили более 500 тысяч воинов – представителей всех союзных и автономных республик СССР.Боевой путь Железной дивизии – это частица истории СССР и его Вооружённых Сил, частица истории войн и военного искусства. С каждым годом все дальше уходят вглубь истории годы существования СССР. Но никогда не изгладится из нашей памяти героический подвиг советского народа и его Вооружённых Сил, сообщает пресс-служба облправительства.