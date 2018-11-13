В Самаре отметили День профсоюзов области
13 ноября 2018 16:43
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Во вторник, 13 ноября, в Самарском академическом театре оперы и балета состоялось торжество, приуроченное к празднованию Дня профсоюзов региона.
В Самарской области днем создания профсоюзов считается 30 октября. Именно в этот день в здании народного театра им. Пушкина в 1905 году прошло первое собрание работников типографий по вопросу создания правозащитной организации.
В марте 1917 года в Самаре было создано уже 28 таких объединений, а также Центральное бюро профсоюзов. В 1948 году в регионе был образован Облсовпроф (сегодня — Федерация профсоюзов Самарской области), который с 2010 года возглавляет Павел Ожередов. Сегодня в профсоюзных рядах числятся более 600 тыс. человек.
Со 113-летием профсоюзов региона и 70-летием ФПСО защитников рабочих прав поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. "Профсоюзное движение — важнейший социальный институт современного общества, от которого зависит экономика страны, благосостояние граждан, социальная стабильность общества, — отметил глава региона. — Мы видим в профсоюзах надежного, ответственного партнера в решении самых насущных задач социально-экономического развития региона. Государственная власть всегда будет поддерживать профсоюзное движение".
Сегодня ни один законопроект не может быть принят ни на федеральном, ни на региональном уровне без участия профсоюзов. Благодаря их активности целый ряд инициатив, исходящих от федерации, был реализован в законодательных актах. Так, например, с 1 мая 2018 г. минимальный размер оплаты труда был повышен до уровня прожиточного минимума. Не менее важна роль профсоюзов в утверждении роли здорового образа жизни в трудовых коллективах, формировании ответственного отношения к своему здоровью. Дмитрий Азаров отметил, что во всем мире работники, ведущие ЗОЖ, имеют преференции, пишет Волга Ньюс.
В этот день также были вручены государственные награды заслуженным членам профсоюзов. Так, председатель общественной объединенной первичной профсоюзной организации АО "Транснефть-Приволга" Владимир Авраменко был удостоен почетной грамоты губернатора Самарской области. В ряды защитников прав рабочих он вступил еще в годы учебы в университете. В 2015 г. Владимир Авраменко возглавил профсоюз АО "Транснефть-Приволга". "Мы вступаем в диалог с работодателем, с администрацией предприятия и какие-то вопросы стараемся выработать лучше и правильнее", — говорит правозащитник.
Также в честь 70-летия ФПСО руководитель организации Павел Ожередов был награжден за активное участие профсоюзов в организации и проведении в Самаре чемпионата мира по футболу. "Я уверен, что мы сделаем все для создания нормального морально-психологического климата в каждом коллективе, договоримся с руководителем каждого предприятия об увеличении заработной платы и профсоюзного членства. Мы будем делать все для процветания нашего региона", — пообещал Павел Ожередов.
Фото: Дмитрий Бурлаков
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