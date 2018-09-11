В Самаре открывается школа для арт-менеджеров

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Молодые люди научатся создавать собственные проекты.



Школа арт-менеджмента INTELLART – первый в Самаре акселератор проектов и бесплатная образовательная программа в сфере культуры. Участники проекта получат знания и опыт работы над собственными проектами, создадут собственные команды совместно с авторитетными экспертами и модераторами в сфере культуры. Проекты участников претерпят значительные изменения – конкретизируются, откроются с новых сторон для самих авторов.



Приглашают участников от 18 до 30 лет..



Курс состоит из 3-х направлений:

INTELL (теоретический блок, по средам, 18:00-21:00) – проектирование, фандрайзинг, дизайн, SMM и PR, обучающие сессии, мастер-классы от экспертов и практикующих проектных менеджеров в сфере культуры.

ART (творческая программа, по субботам, 15:00-18:00) – встречи с ведущими деятелями культуры и искусства Самары, посещение культурных мероприятий, выполнение «выпускной» работы и обучение по одному из трех направлений: «Фестивальный менеджмент», «Работа с местными сообществами» или «Арт-пространства».

MENTOR (менторская поддержка, время консультации участник согласовывает с ментором лично) – креативные сессии, консультации с наставниками.



В декабре состоится питч-сессия, в которой участники представят собственные социокультурные проекты, лучшие из которых будут поддержаны грантами от ТЦ «Мега» и реализованы в первом полугодии 2019 года.

Заявку можно подать на сайте: www.intellart.ru до 15 сентября.





