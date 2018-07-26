В Самаре открылся новый опорный пункт полиции, он расположился в Кошелев-парке

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Совместно с начальником Главного Управления МВД России глава администрации Волжского района Евгений Макридин и председатель совета директоров «Корпорации Кошелев» Владимир Кошелев, перерезали красную ленточку и осмотрели новое помещение.Вчера в микрорайоне «Кошелев-Парк» прошло открытие нового пункта полиции, расположенного по адресу: ул. Иоанна Снычева, 2, участие в котором приняли представители областного главка, сотрудники О МВД по Волжскому району, представители Администрации района и фирмы-застройщика, а также жители нового микрорайона «Кошелев-парк».Александр Винников отметил, что помещение, оборудованное новейшей оргтехникой и информационными щитами, которое Администрация передает полицейским, соответствует всем нормам и стандартам, поздравил сотрудников полиции с новосельем и пожелал им удачи в службе на новых рабочих местах.В участковом пункте полиции № 6 будут нести службу двое участковых уполномоченных полиции и инспектор по делам несовершеннолетних, которые поблагодарили представителей администрации и фирмы-застройщика за красивые, а главное удобные и оснащенные всем необходимым помещения, пообещав достойно нести службу, сообщает облМВД.