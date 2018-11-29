В Самаре откроется IV Окружной робототехнический фестиваль «РобоФест-Приволжье»

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1 и 2 декабря 2018 года в Самаре пройдет IV Окружной робототехнический фестиваль «РобоФест-Приволжье».Открытие крупнейшего в ПФО робототехнического турнира состоится 1 декабря в 10.00 в выставочном комплексе «Экспо-Волга» (Самара, Мичурина, 23 А, 2 этаж).Организаторами мероприятия выступают департамент информационных технологий и связи Самарской области, министерство образования и науки Самарской области, детский технопарк Кванториум 63 регион, Некоммерческое партнерство «Региональный проектный центр содействия распространению знаний в области социально-экономических и информационных технологий» (Инженерная сила) при поддержке Самарского областного института повышения квалификации и переподготовки работников образования, Самарского государственного социально-педагогического университета, Самарского государственного университета путей сообщения, Самарского государственного технического университета, Самарского энергетического колледжа, Самарского регионального центра одаренных детей, Самарского союза молодежи - территориальной общественной организации Российского союза молодежи в Самарской области.Фестиваль «РобоФест-Приволжье» является отборочным этапом всероссийских соревнований - победители будут представлять Самарскую область на XI Всероссийском технологическом фестивале «РобоФест» в Москве.Цель фестиваля - развитие интеллектуального и творческого потенциала школьников и студентов образовательных организаций Самарской области, привлечение внимания талантливой молодежи к сфере высоких технологий, содействие популяризации инженерно-технических профессий. Участники фестиваля - дети, подростки в возрасте от 6 лет и старше.Соревнования проводятся по следующим номинациям: FIRST JrFLL, «Hello, Robot!» LEGO, «Hello, Robot!» OPEN, «РобоКарусель», AeroNet, Роботранс, ИКаРёнок, ИКаР. Впервые в рамках мероприятия введены номинации «AeroNet» и «Роботранс».Фестиваль будет транслироваться в online-режиме на канале в YouTube.Подробная информация размещена на сайте http://insila.ru/sorevnovaniya/robofest/ и в группе ВКонтакте Техно-ЭКСПО https://vk.com/tehnoexpo.