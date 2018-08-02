В Самаре около парка Гагарина проведут акцию за детские удерживающие кресла

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3 августа в 11:00 напротив входа в парк культуры и отдыха имени Ю. Гагарина сотрудники Госавтоинспекции города Самара проведут профилактическое мероприятие «Сохрани жизнь маленькому пассажиру», направленное на популяризацию использования детских удерживающих устройств в салоне автомобиля при перевозке несовершеннолетних и снижение тяжести последствий ДТП, в результате которых травмы получают дети-пассажиры.Маленьких пассажиров будет встречать анимационный герой, который совместно с инспектором ДПС вручит водителям, соблюдающим правила перевозки детей наклейки с хештегом #ВМАШИНЕРЕБЕНОК на заднее стекло автомобиля, а юным пассажирам раскраски по Правилам дорожного движения и воздушные шарики. Так же можно будет сделать совместную фотографию с мультипликационным героем, сообщает горГАИ Самары.

Фото: pixabay.com