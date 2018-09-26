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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре обучат методике и навыкам проведения интерактивных занятий в школах по пониманию инвалидности для учащихся

26 сентября 2018 11:40
74
В Самаре обучат методике и навыкам проведения интерактивных занятий в школах по пониманию инвалидности для учащихся
Участников ждут не только теоретические занятия, но и приобретение практических навыков.

С 28 сентября по 3 октября в Самаре состоится семинар-тренинг по обучению консультантов-организаторов ВОИ из числа инвалидов и родителей детей-инвалидов методике и навыкам проведения интерактивных занятий в образовательных организациях (средних школах) по пониманию инвалидности для учащихся, сообщает СГООИК «Ассоциация Десница» Самарской ОО ООО «ВОИ».

В Самару съедутся 25 представителей региональных организаций ВОИ Приволжского Федерального Округа.
Программа – очень насыщенная. В вечернее время – просмотр фильмов Кинофестиваля «Кино без барьеров», работа по развитию навыков уверенного поведения, неформальное общение.

Участников ждут не только теоретические занятия, но и приобретение практических навыков в ходе общения с учащимися МБОУ Школа № 139 г. о. Самара.
По возвращении в свои регионы участники семинара-тренинга будут сами проводить организовывать подобные занятия в образовательных учреждениях.


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