В Самаре обсудили развитие рынка социальных услуг
25 марта 2019 11:30
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В четверг, 21 марта, под председательством заместителя председателя Правительства Самарской области Александра Фетисова прошло рабочее совещание, на котором обсудили вопросы развития рынка социальных услуг. В нем приняли участие представители органов исполнительной власти и представители бизнеса, готовые инвестировать в сферу социального обслуживания.
Рынок услуг социального обслуживания отнесен к социально-значимым рынкам региона, поскольку получателями услуг являются пожилые люди, инвалиды и дети – самые незащищенные и уязвимые категории граждан. Неоднократно и Президент РФ Владимир Путин, и Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров говорили о необходимости развития этого рынка и содействия со стороны государства в развития негосударственного сектора. Мероприятия по данному направлению внесены в Дорожную карту по развитию конкуренции в Самарской области. Об этом, открывая совещание, сказал Александр Фетисов.
В настоящее время процесс формирования рынка социальных услуг Самарской области продолжается.
Увеличивается количество негосударственных организаций в Реестре поставщиков социальных услуг Самарской области. Если в 2015 году в Реестре были только государственные учреждения, то в 2019 году из 97 организаций 24 – негосударственные.
Наличие таких организаций способствует развитию рынка социальных услуг и конкуренции, а также снижает нагрузку на государственные учреждения социального обслуживания.
По словам министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Марины Антимоновой, региональные власти сегодня особо заинтересованы в развитии рынка социальных услуг: «Сегодня мы на межведомственном уровне, на примере нескольких опытов, будем обсуждать те проблемы, которые нужно решать, чтобы в эту систему приходило больше поставщиков социальных услуг». Министр отметила необходимость особого внимания к участникам рынка социальных услуг со стороны контролирующих органов, чтобы предоставляемые услуги были качественными, соответствовали нормативным требованиям и нормам безопасности.
Сегодня наблюдается ряд положительных тенденций. Начался процесс выхода частных пансионатов из «тени». Пансионаты создают официальные сайты, приводят свою деятельность в соответствие с требованиями к оказанию социальных услуг, взаимодействуют с государственными органами.
По информации, размещенной в сети Интернет, в Самарской области осуществляют деятельность 11 частных пансионатов, в них проживают более 200 пожилых граждан.
В ходе встречи стороны обсудили проблемы, мешающие развиваться частным пансионатам, а также варианты взаимодействия негосударственных поставщиков с заинтересованными органами власти.
Министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области проанализирован опыт развития частных пансионатов в регионах Приволжского федерального округа, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В некоторых регионах ПФО вообще нет частных пансионатов. Самое большое количество - в Нижегородской области (15) и в Татарстане (9). Отдельного внимания заслуживает опыт Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области, где развиваются крупные федеральные сети частных пансионатов.
Министерство постоянно проводит информационную методическую работу с негосударственными поставщиками: проходят обучающие семинары по обмену опытом, индивидуальные и групповые консультации, разрабатываются методические материалы.
Однако анализ выявленных проблем показал, что малый бизнес при соблюдении всех требований к организации социального обслуживания не может развиваться без государственной поддержки.
Директор частного пансионата «Гармония» Ольга Кондрашова: «Социальное предпринимательство вообще довольно новая для России и Самарской области отрасль. И, безусловно, частным предпринимателем без государственной поддержки не обойтись, важно объединить усилия. С ростом продолжительности жизни, увеличением количества пожилых людей растет и потребность в уходе. Я уверена, что именно в связке государственно-частного партнерства нам удастся решить очень многие вопросы».
Также в рамках совещания прошла презентация проектов государственно-частного партнерства. Как рассказал директор ГК «Пимапен» Алексей Пряхин, на территории г.о. Тольятти планируется открыть новый частный пансионат психоневрологического профиля с производственными мастерскими на территории. Также он отметил необходимость активного развития государственно-частного партнерства в социальной сфере.
По итогам совещания было решено провести дополнительную встречу представителей здравоохранения Самарской области, министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, частных пансионатов по вопросам организации взаимодействия пансионатов с организациями здравоохранения и организациями поддержки предпринимательства, а также определить возможные формы государственно-частного взаимодействия при реализации проекта и подготовить предложения о разработке проектов нормативных правовых актов и соглашений, направленных на реализацию проекта, сообщает пресс-служба облправительства.
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