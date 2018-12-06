В Самаре обсудили практику применения законодательства об авторских правах

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5 декабря в Самарской Губернской Думе прошел семинар-совещание на тему «Закон об авторских правах: практика применения, опыт, проблемы».Открывая мероприятие, председатель постоянной комиссии по вопросам депутатской этики и информационной политике Елена Крылова подчеркнула: «Авторское право и смежные с ним права обеспечивают правовую охрану частных интересов авторов творческих произведений и иных правообладателей, их субъективных моральных и экономических интересов. В то же время объекты авторского права, как и другие результаты интеллектуальной деятельности, играют огромную роль в культурном и экономическом развитии общества, которое, в свою очередь, заинтересовано в доступе к результатам научной и иной творческой деятельности, в свободном обмене информацией с помощью современных телекоммуникационных средств. При этом существующие технические возможности – цифровые технологии и глобальные информационные сети – обеспечили настоящий прорыв в реализации общественного интереса в доступе к знаниям, результатам творческой деятельности, достижениям культуры и науки. Наблюдающееся усилие правовой охраны частных интересов правообладателей, расширение возможностей контроля за использованием произведений в ряде случаев вступают в противоречие с интересами общества. Старые принципы охраны интеллектуальной собственности больше не работают, что требует определения новых концептуальных механизмов регулирования творческой деятельности».По мнению Елены Крыловой, соблюдение баланса между частными интересами авторов и интересами общества является целью правового регулирования в сфере интеллектуальной собственности. Представители Самарского государственного технического университета рассказали о своей проблеме: после соревнований по фитнесс-аэробике Российское Авторское Общество (РАО) высказало претензию о неправомочности использования музыки. Доводы о том, что учебное заведение имеет право не платить авторам, не возымело действия и сейчас дело находится в суде.Самарский Союз журналистов также получил претензию от РАО за использование фоновой музыки на церемонии награждения. Представители РАО настаивают на том, что мероприятия, на которых используется музыка, обязательно должны быть социальными и благотворительными, и использоваться для обучения, а не для соревнований.Член постоянной комиссии Виктор Воропаев подверг сомнению такую позицию: «На соревнованиях по футболу для детей, которые проводятся в моем округе, звучат Гимн России и футбольный гимн. Если дело дойдет до того, что придется платить отчисления за использование музыки – не на что будет проводить соревнования».Зампредседателя Самарской Губернской Думы Алексей Лескин уверен: «Необходимо пересмотреть политику надзирающего органа, с тем, чтобы РАО не превращалось в подобие антимонопольной службы».Свое видение ситуации с соблюдением авторских прав так же высказали представители Союза художников, представители СМИ, сообщает пресс-служба облправительства.Подводя итоги обсуждения, Елена Крылова предложила усилить просветительскую работу: «Здесь действительно есть о чем говорить, какие поправки обсуждать и вносить. Я бы хотела обратить внимание еще и на просветительский характер работ, который тоже должен быть организован. Чтобы люди понимали, что вот эти законы существуют. Мы из практики понимаем, что разъяснительный характер предупреждает очень многие конфликты. Со своей стороны, мы рассмотрим возможность внесения необходимых поправок в федеральное законодательство».