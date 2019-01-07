В Самаре ночью тушили пожар на 50 кв. метрах

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В ночь на 7 января к огнеборцам поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Северная.Горел сарай на 50 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 9 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.Фото из архива ведомства.