В Самаре назовут победительниц областной акции «Женщина года – 2018»

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4 марта 2019 года в 13.00 часов в Самарской государственной филармонии (г. Самара, ул. Фрунзе, д. 141) состоится торжественное мероприятие, посвященное чествованию победительниц областной акции «Женщина года – 2018». Акция откроет череду торжеств, посвященных чествованию женщин в преддверии Международного женского дня.В программе мероприятия чествование победительниц областной акции и концертные выступления профессиональных коллективов губернии.Победительницами областной акции «Женщина года – 2018» стали 50 женщин в 8 номинациях, получивших общественное признание заслуг и достижений в разных сферах деятельности:«Женщина - общественный деятель»;«Женщина - руководитель»;«Женщина - специалист производственной и непроизводственной сферы»;«Женщина - специалист здравоохранения»;«Женщина - специалист образования»;«Женщина - представитель культуры, искусства»;«Женщина - профсоюзный лидер»;«Женщина в погонах».На торжественное мероприятие приглашены активисты женского движения из всех городских округов и муниципальных районов Самарской области.Акция «Женщина года» проводится в регионе на ежегодной основе по инициативе Региональной общественной организации «Союз женщин Самарской области» при поддержке Правительства Самарской области и Федерации профсоюзов Самарской области с 1997 года.Фото: pixabay.com