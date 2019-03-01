Я нашел ошибку
сегодня  Пятница, 1 марта, 12:06
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -1 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 01/03:
USD 65.89
0.13
EUR 74.97
0.15
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре назовут победительниц областной акции «Женщина года – 2018»

1 марта 2019 10:41
80
В Самаре назовут победительниц областной акции «Женщина года – 2018»
Победительницами стали 50 женщин в 8 номинациях.

4 марта 2019 года в 13.00 часов в Самарской государственной филармонии (г. Самара, ул. Фрунзе, д. 141) состоится торжественное мероприятие, посвященное чествованию победительниц областной акции «Женщина года – 2018». Акция откроет череду торжеств, посвященных чествованию женщин в преддверии Международного женского дня.
В программе мероприятия чествование победительниц областной акции и концертные выступления профессиональных коллективов губернии.

Победительницами областной акции «Женщина года – 2018» стали 50 женщин в 8 номинациях, получивших общественное признание заслуг и достижений в разных сферах деятельности:
«Женщина - общественный деятель»;
«Женщина - руководитель»;
«Женщина - специалист производственной и непроизводственной сферы»;
«Женщина - специалист здравоохранения»;
«Женщина - специалист образования»;
«Женщина - представитель культуры, искусства»;
«Женщина - профсоюзный лидер»;
«Женщина в погонах».
На торжественное мероприятие приглашены активисты женского движения из всех городских округов и муниципальных районов Самарской области.
Акция «Женщина года» проводится в регионе на ежегодной основе по инициативе Региональной общественной организации «Союз женщин Самарской области» при поддержке Правительства Самарской области и Федерации профсоюзов Самарской области с 1997 года.


Фото: pixabay.com
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
1 марта 2019  11:50
Современные работодатели по-прежнему предпочитают кандидатов-мужчин
Современные работодатели по-прежнему предпочитают кандидатов-мужчин
Замужние женщины, имеющие детей, пользуются приоритетом перед другими соискательницами. Социум
26
1 марта 2019  11:16
Награда самарской гордумы нашла Александра Хинштейна лишь 4 года спустя Его наградили за заслуги перед городским сообществом.
Награда самарской гордумы нашла Александра Хинштейна лишь 4 года спустя
Его наградили за заслуги перед городским сообществом. Социум
69
1 марта 2019  11:04
Сегодня в России отмечается День кошек
Сегодня в России отмечается День кошек
Во многих странах тоже установлены национальные дни чествования пушистых мурлык. Социум
65
Весь список

Здравоохранение
28 февраля 2019  17:28
Хирургическо-онкологический комплекс появится на территории Тольяттинской городской клинической больницы № 5 (ТГКБ-5).
В Тольятти построят новый онкологический центр
Хирургическо-онкологический комплекс появится на территории Тольяттинской городской клинической больницы № 5 (ТГКБ-5).  Здравоохранение
248
28 февраля 2019  13:37
Россияне стали покупать меньше лекарств
Россияне стали покупать меньше лекарств
Средняя цена за упаковку купленного лекарства упала на 2% за месяц. Здравоохранение
263
27 февраля 2019  15:05
В составе бригады - врач-аллерголог-иммунолог, врач-пульмонолог, врач-детский гастроэнтеролог и медицинская сестра.
Специалисты Самарской областной больницы проведут прием детей в Жигулевске
В составе бригады - врач-аллерголог-иммунолог, врач-пульмонолог, врач-детский гастроэнтеролог и медицинская сестра.  Здравоохранение
268
Весь список
Новости медицины
7 февраля 2019  08:44
Качественное протезирование в Москве
 Человек должен всегда следить за своим здоровьем, чтобы не возникало проблем.  Новости медицины
316
4 января 2019  17:14
Почему для лечения наркоманов подходит только комплексная реабилитация?
Почему для лечения наркоманов подходит только комплексная реабилитация?
 Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на    Новости медицины
565
4 января 2019  17:11
Пороки сердца у детей, запись на прием к сердечно-сосудистому хирургу, анестезиологу, тактика
Пороки сердца у детей, запись на прием к сердечно-сосудистому хирургу, анестезиологу, тактика
 При необходимости операции на сердце или сосудах у ребенка нужны консультации врачей-хирургов. Новости медицины
481
Весь список
Туризм
28 февраля 2019  12:44
Повышение мастерства экскурсоводов Самарской области пройдет на базе Самарской духовной семинарии
Повышение мастерства экскурсоводов Самарской области пройдет на базе Самарской духовной семинарии
Интерес к теме развития православной культуры и религиозного туризма продолжает расти. Туризм
221
28 февраля 2019  09:56
Россия и Индонезия упростят визовый режим Российские туристы смогут получить многократную туристическую визу на срок до шести месяцев.
Россия и Индонезия упростят визовый режим
Российские туристы смогут получить многократную туристическую визу на срок до шести месяцев. Туризм
170
27 февраля 2019  13:20
За въезд в исторический центр Венеции придётся платить
За въезд в исторический центр Венеции придётся платить
Это очередная попытка местных властей ограничить турпоток, каждый год захлёстывающий город. Туризм
220
Весь список
Образование
28 февраля 2019  09:30
Стали известны даты проведения конкурсов Франкофонии в Самаре
Стали известны даты проведения конкурсов Франкофонии в Самаре
Об этом сообщает Альянс Франсез. Образование
167
27 февраля 2019  23:50
Всего в рейтинг вошли 1,2 тысячи вузов, которые оценивали по 48 предметам.
31 российский вуз попал в предметный рейтинг лучших университетов мира
Всего в рейтинг вошли 1,2 тысячи вузов, которые оценивали по 48 предметам.  Образование
276
27 февраля 2019  13:46
Самарский университет вошел в предметный рейтинг QS по двум направлениям
Самарский университет вошел в предметный рейтинг QS по двум направлениям
В последние годы наши выпускники все более востребованы и в крупных международных корпорациях аэрокосмического машиностроения. Образование
322
Весь список

Культура
1 марта 2019  11:20
В апреле Самарский театр оперы и балета покажет два балета в Тольятти Спектакли пройдут 14 и 18 числа.
В апреле Самарский театр оперы и балета покажет два балета в Тольятти
Спектакли пройдут 14 и 18 числа. Культура
54
1 марта 2019  09:31
В Театре «Самарская площадь» приступили к репетиции нового спектакля «Ревизор»
В Театре «Самарская площадь» приступили к репетиции нового спектакля «Ревизор»
Премьера планируется 27 апреля. Культура
97
28 февраля 2019  11:28
Самарский зоопарк приглашает отметить Масленицу
Самарский зоопарк приглашает отметить Масленицу
Гостей ждут конкурсы и мастер-классы. Культура
208
Весь список
Мода
19 января 2019  17:32
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
 Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован.  Мода
462
5 декабря 2018  20:08
Норковые шубы - комфорт и стиль
Норковые шубы - комфорт и стиль
 Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом.   Мода
911
26 октября 2018  22:36
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
 Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
885
Весь список


Видео
28 февраля 2019  12:36
Дмитрий Азаров встретился со спортсменами Самарской области — участниками Зимней универсиады 2019
Дмитрий Азаров встретился со спортсменами Самарской области — участниками Зимней универсиады 2019
Губернатор пожелал фигуристам и тренерам успехов на Универсиаде.
Спорт в регионе
248
22 февраля 2019  14:02
В Буэнос-Айресе столкнулись два круизных лайнера
В Буэнос-Айресе столкнулись два круизных лайнера: видео
Инцидент не повлиял на работу порта.
В мире
586
20 февраля 2019  09:36
10 машин попали в снежный плен на трассе под Саратовом
10 машин попали в снежный плен на трассе под Саратовом
Пострадавшие находятся в западне уже больше суток — перед автомобилями перевернулась фура.
Происшествия
629
9 февраля 2019  12:39
В Самаре молодой человек с разбега врезался в автобус Автобус шел на небольшой скорости.
В Самаре молодой человек с разбега врезался в автобус
Автобус шел на небольшой скорости.
Происшествия
1331
7 февраля 2019  11:29
В Сергиевском районе спасатели искали женщину, которая провела в поле 17 часов Она один километр не дошла до дома.
В Сергиевском районе спасатели искали женщину, которая провела в поле 17 часов
Она один километр не дошла до дома.
Происшествия
1142
5 февраля 2019  09:25
Следком опубликовал видео осмотра места пожара на Никитском бульваре Погибли восемь человек, двое из них – дети.
Следком опубликовал видео осмотра места пожара на Никитском бульваре
Погибли восемь человек, двое из них – дети.
Происшествия
1040
Весь список

Фоторепортажи
25 февраля 2019  08:30
В Самаре
В Самаре в "Аврора Молл" прошел фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа.
Культура
521
23 февраля 2019  20:22
На набережной в Самаре отметили День защитника Отечества: ФОТО
На набережной в Самаре отметили День защитника Отечества: ФОТО
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки.
Социум
1049
23 февраля 2019  17:27
К Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине в Самаре тысячи самарцев возложили цветы: ФОТО
К Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине в Самаре тысячи горожан возложили цветы: ФОТО
В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане.
Социум
782
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
2792
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
2487
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2742
Весь список

Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает отметить Масленицу
Войска ПВО провели учения в регионах Поволжья с привлечением более 1,3 тысяч военнослужащих
Молодые сотрудники УФСИН России по Самарской области приняли Присягу на верность служебному долгу
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Март 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные