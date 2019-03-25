В Самаре направят 40 млн рублей на раскопки возле Фрунзенского моста
25 марта 2019 13:22
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Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ищет подрядчика, который займется спасением деревянных сооружений начала XIX века, которые археологи нашли в районе Хлебной площади. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
- Подрядчик займется спасательными полевыми работами на выявленном объекте археологического наследия. Исторические постройки были обнаружены в зоне возведения Фрунзенского моста, поэтому данные работы необходимы, чтобы сохранить эти объекты и освободить территории для дальнейшего строительства. Все находки подрядчик должен будет описать и передать в музей имени П.В. Алабина, - говорится в документах закупки.
Выполнить все работы подрядчику будет необходимо до 30 ноября 2019 года. На эти цели ему выделят 40,1 млн рублей из бюджета Самарской области. Победителя аукциона выберут 23 апреля, сообщает "КП в Самаре".
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