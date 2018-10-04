В Самаре наградят волонтеров, успешно обучившихся по программе проекта «Живая память»

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5 октября в 16:00 в конференц-зале Самарского Дома молодежи (проспект Ленина, 3) наградят волонтеров, успешно обучившихся по программе проекта «Живая память». Эти молодые люди станут главным связующим звеном между ветеранами Великой Отечественной войны и следующими поколениями россиян. Каждый из волонтеров посетит ветеранов, пообщается с ними, а также соберет данные для уникального исторического сборника.Обучение добровольцев началось еще 18 сентября и включало в себя 3 занятия. Здесь ребят научили основам волонтерства, объяснили особенности работы волонтеров патриотического направления, а также обсуждали специфику и нюансы работы с пожилыми людьми. К слову, в обучении была и практическая часть – добровольцы оказывали адресную помощь пожилым людям, так они учились находить контакт и общаться с совершенно незнакомыми людьми пожилого возраста.На финальной сессии образовательной программы волонтеров патриотического проекта «Живая память» 30 молодым людям вручат сертификаты и представят театральную постановку «Здравствуйте, дорогие мои…», посвященную фронтовым письмам и жизни в военное время. Кроме того добровольцы станут участниками мастер-класса по созданию архива оцифрованных писем и произведений участников войны и начнут работу по планированию встреч с ветеранами. Первая из них запланирована уже на 9 октября.«Живая память» – это уникальный для региона добровольческий проект. Он направлен на сохранение исторической памяти участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. с помощью издания сборника произведений ветеранов. Проект стал победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов от Росмолодёжи в номинации «Добровольчество» в 2018 году. С апреля по июль 2019 года будут опубликованы тексты сборника, экземпляры которого передадут в библиотеки, а также разместят в Интернете, чтобы эти удивительные истории и творчество были доступны каждому жителю страны и мира.