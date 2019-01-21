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В Самаре наградили победителей Открытого архитектурного конкурса на концепцию реконструкции Загородного парка

21 января 2019 13:19
81
В Самаре наградили победителей Открытого архитектурного конкурса на концепцию реконструкции Загородного парка
На конкурс поступило 86 проектов.

18 января в самарском Доме архитектора прошла торжественная церемония награждения победителей Открытого архитектурного конкурса на концепцию реконструкции ЦПКиО им. М. Горького «Загородный парк», презентация проектов-победителей и идей по реновации парка.

На конкурс по реконструкции Загородного парка в Самаре поступило 86 проектов, 83 из них – с полным пакетом документов – были приняты к участию. Активность проявили молодые архитекторы и студенты архитектурных вузов России, представившие свои проекты наравне с известными архитектурными мастерскими и бюро.

В ходе работы над проектами авторы должны были учитывать: примыкание территории парка к береговой полосе реки Волги, сложившуюся сеть аллей и дорожек, существующие объекты, требования по формированию доступной среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения, сложившееся землепользование и права обладателей недвижимости.

В составе жюри работали 20 экспертов, в числе которых известные архитекторы, дизайнеры, общественные деятели и представители власти (список). Выступавший на мероприятии первый заместитель министра строительства - главный архитектор Самарской области Анатолий Баранников отметил, что в каждой работе есть мысль, есть своя изюминка, и ценна каждая из заложенных здесь идей.

Первое место и премия в 500 000 рублей присуждены представителям Московского архитектурного института Максиму Бессонову, Егору Гайдукову, Дарье Дулевой и Федору Торгашеву. Концепция студентов называется «Городской лес». Авторы не только предлагают наделить Загородный парк разными функциями - спортивными, развлекательными, рекреационными, но и произвести его гиперуплотнение, превратив в лесной массив в центре города. При этом горожане получат возможность участвовать в создании парка, в его наполнении.
Около половины участников конкурса – самарские архитекторы и коллективы. Свои работы представили также авторы из Москвы, Казани, Саратова, Санкт- Петербурга, Новосибирска, Симферополя, Ульяновска, Нижнего Новгорода, Краснодара и Калининграда, Волгограда и Тюмени, Владивостока. Призовой фонд конкурса составил более двух миллионов рублей.

Лучшие идеи и предложения, представленные на конкурс, будут рассмотрены для реализации и послужат развитию и благоустройству Самары, раскроют уникальный потенциал любимого горожанами общественного пространства, помогут найти решение проблемных вопросов этой территории.

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