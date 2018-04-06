В Самаре начнут работать терминалы в отделах судебных приставов

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С 10 апреля 2018 года в отделах судебных приставов Советского, Промышленного, Кировского и Железнодорожного районов г. Самары, а также в Межрайонном отделе судебных приставов по исполнению постановлений налоговых органов по г. Самаре существует возможность приема денежных средств через электронные терминалы с использованием банковских карт.В настоящий момент ведутся работы по организации приема денежных средств через терминалы и в других структурных подразделениях Управления ФССП России по Самарской области.