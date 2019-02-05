В Самаре началось обучение волонтеров по установке оборудования для приёма цифрового эфирного телесигнала

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Сегодня в Самаре началось обучение волонтеров - студентов колледжа ПГУТИ - по установке, подключению и настройке оборудования для приёма цифрового эфирного телевизионного сигнала стандарта DVB-T2. Всего в колледже обучат 180 ребят. А с 11 февраля к учебе подключатся студенты ПГУТИ.После окончания образовательной программы волонтеры будут оказывать помощь гражданам в подключении оборудования ЦЭТВ. Напомним, что с 3 июня 2019 года в Самарской области прекратится аналоговое вещание обязательных общедоступных телерадиоканалов, сообщает Департамент информационной политики региона.