В Самаре началась регистрация участников расширенного заседания секции НТС «Информационные технологии в промышленности»

111

28 ноября состоится расширенное заседание секции «Информационные технологии в промышленности» научно-технического совета по инновациям в машиностроительном комплексе при министерстве промышленности и технологий Самарской области.Расширенное заседание НТС – это реальные примеры внедрения цифровых технологий и получения экономического эффекта, обсуждение актуальных вопросов и проблем с экспертами-практиками, обмен мнениями и новые деловые знакомства.Участники мероприятия познакомятся с практическими примерами использования информационных технологий в промышленности:• методика «Цифровое предприятие в 6 шагов»: выбор, внедрение ИТ-решений и оценка экономического эффекта от их применения;• практический опыт ЗАО «Завод игрового спортивного оборудования» (г. Чебоксары) и ООО «Технология» (г. Оренбург);• как с максимальной скоростью и эффективностью реагировать на индивидуальные требования клиентов и увеличить скорость отработки заявок от потребителей;• ИТ как инструмент сокращения сроков разработки инженерной документации в 10 и более раз на примере ЗАО «ЛАДА-ФЛЕКТ» (г. Тольятти);• как видеть фактическое состояние дел на производстве в режиме реального времени. Опыт ООО «СЗ ЭМИ» (г. Самара) и ООО «Технология» (г. Оренбург);• меры государственной поддержки цифровизации производственных предприятий.Место проведения мероприятия: г. Самара, ул. Скляренко, д. 20, аудитория 219. Начало заседания в 14.00.Для участия необходимо зарегистрироваться не позднее 26 ноября.

Фото pixabay.com