В Самаре на улице Куйбышева проводили лето
2 сентября 2018 11:19
208
В первый субботний вечер осени, 1 сентября, улица Куйбышева в последний раз в этом году стала пешеходной. День выдался по-настоящему теплым, и насладиться одними из последних солнечных деньков жители и гости города смогли в компании творческих коллективов Самары.
Насыщенную развлекательную и образовательную программу открывали по традиции музыкой. В 18:00 свои двери распахнула Детская центральная музыкальная школа: концертную площадку организовали прямо у входа. Известные произведения в исполнении музыкантов не оставили равнодушным ни одного прохожего: кто-то останавливался послушать знакомую мелодию, кто-то поддержать аплодисментами юных учеников школы.
В нескольких десятках метров увлекательные занятия для юных пешеходов организовали сотрудники Централизованной системы детских библиотек Самары. Вместе с детьми они мастерили кукол-зайцев из ткани и разнообразные фигурки из надувных шаров. Не остались в стороне и родители: викторина поглотила все их внимание. После мастер-классов каждого участника, в том числе и взрослого, ждали призы: от закладки до книги.
"На городских площадках мы работаем практически все лето. В прошлом году у нас были библиодворики в каждом дворе. В этом году на улицу Куйбышева мы вышли уже после Чемпионата мира по футболу. Сегодняшнее мероприятие мы посвятили 1 сентября. Мы не только тем самым рекламируем себя, но и хотим показать детишкам, что школа — это не страшно", — рассказала Елена Кулензарова, заместитель директора Централизованной системы детских библиотек.
Спокойствие и тишину вечерней улицы в какой-то момент нарушают стук барабанов и бразильские песни. Внимание публики приковывают люди в белом — воспитанники школы ABADÁ-CAPOEIRA. Не каждый день увидишь, как спортсмены показывают сложные элементы на голом асфальте, да еще и под музыкальное сопровождение.
"Капоэйра — бразильский вид единоборств, в котором обязательно присутствует музыка, задающая ритм. Сами капоэйристы называют его джогой — игрой, в которой много атак, бросков и обманных движений. Цель сегодняшней нашей встречи — увидеть выступления детей", — поделился Ермолаев Роман, один из основателей школы.
На полчаса позже бразильского колорита в вечернюю жизнь самарской улицы добавило шоу бразильских барабанов школы "Самбара". Оркестр позволил хотя бы на некоторое время окунуться в атмосферу карнавалов Рио-де-Жанейро.
Закрывало программу выходного дня в 23:00 выступление танцевального коллектива Dance& Live, пишет Волга Ньюс.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
2 сентября 2018 13:39
Регулярное употребление большого количества кофе может спровоцировать проблемы со сном и "перезагрузкой" организма, а также может стать катализатором... Социум
48
2 сентября 2018 11:19
Улица Куйбышева в последний раз в этом году стала пешеходной. Социум
207
2 сентября 2018 11:03
Также 2 сентября митинг против повышения пенсионного возраста состоится в Новокуйбышевске. Социум
241
Здравоохранение
1 сентября 2018 13:20
В эксперименте приняло участие 16 человек в возрасте от 29 до 57 лет. Здравоохранение
318
31 августа 2018 14:05
Прием взрослого населения будет проводиться по предварительной записи. Здравоохранение
165
31 августа 2018 11:59
Препарат уже прошел испытания. Здравоохранение
178
Новости медицины
21 августа 2018 18:23
ДНК тестирование сегодня распространенно. Всё связано с тем, что с его помощью можно решить большое количество различных проблем. Например, именно с его... Новости медицины
126
18 июля 2018 21:15Анти-Мюллеров гормон (АМГ)
AMH синтезируется как в женском, так и в мужском организме. Он принимает участие в формировании и росте тканей. Новости медицины
813
25 июня 2018 20:01
Такая страшная болезнь, как рак, к сожалению, не редкость. От неё страдают миллионы людей по всему миру. Причём до сих пор, она очень сложно поддаётся лечению. Новости медицины
1054
Туризм
30 августа 2018 09:39
На первом месте Рейтинга Суздаль. Туризм
203
22 августа 2018 10:15
Большую зарплату не обещают, но зато можно будет бесплатно жить в трёхкомнатном помещении при замке. Туризм
369
22 августа 2018 09:57
В Ростуризме отметили, что туроператор не предпринял никаких действенных мер для возмещения убытков. Туризм
344
Образование
1 сентября 2018 23:03
Вице-премьер РФ также сообщила, что средний проходной балл при поступлении составил 69,1. Образование
799
1 сентября 2018 22:58
Конкретные темы будут разрабатываться Рособрнадзором для каждого часового пояса. Образование
801
1 сентября 2018 13:45
Слова особой благодарности Дмитрия Азарова - учителям. Образование
294
Культура
2 сентября 2018 12:28
Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова посетила самарские музеи. Культура
143
1 сентября 2018 17:19
Культура
267
1 сентября 2018 13:12
Культура
294
Мода
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
183
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
1159
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1373
Видео
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
320
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
844
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
1481
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
1029
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
1875
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
1640
Фоторепортажи
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
328
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1254
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
863
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
955
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
953
11 августа 2018 17:06
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта. Спорт в регионе
700
Мероприятия